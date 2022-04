Damiano dei Maneskin al Coachella con gli stivali rossi: i jeans a vita bassa rivelano i tatuaggi Manca pochissimo all’esibizione dei Maneskin al Coachella: Damiano è entrato nello spirito del festival sfoggiando un top di Playboy e un paio di stivali che hanno fatto impazzire i fan.

A cura di Beatrice Manca

I Maneskin sono volati in California: la band romana si esibirà al Coachella e intanto si rilassa a Los Angeles, provando l'esibizione e i look. Il frontman Damiano David è già entrato nello spirito del festival, famoso per lo stile hippie e glamour, e ha sfoggiato un look 100% Coachella: maglietta di playboy, jeans a vita bassa e camperos rossi. Un cowboy moderno? Più Ted Mosby, come scrivono i fan nei commenti.

Damiano David rilancia i jeans vita bassa

Il frontman dei Maneskin è un'icona di stile e stupisce sempre con abbinamenti inediti e dettagli punk. Per il suo viaggio in California Damiano ha scelto un classico blazer nero da cui spunta un crop top rosso fuoco con l'iconico coniglietto di Playboy. Ma ad attirare l'attenzione dei fan sono i jeans a vita bassa – anzi bassissima – che rivelano i tatuaggi sui fianchi: la scritta Mammamia e un paio di ali.

Damiano dei Maneskin con jeans a vita bassa e camperos

Damiano con gli stivali rossi "stile Ted Mosby"

Una parte fondamentale dello stile Coachella sono gli stivali: Damiano ha sfoggiato un paio di camperos in pelle rossa. I fan hanno fatto notare nei commenti una ‘certa somiglianza' con Ted Mosby, il personaggio di How I Met Your Mother che in una celebre scena della sit-com sfoggia proprio un paio di texani rosso fuoco. Ormai l'attesa è alle stelle: come ci stupirà sul palco?