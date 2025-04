video suggerito

Dalle passerelle a OnlyFans, chi è la stilista che sta riscrivendo le regole della moda Si chiama Elena Velez ed è la stilista americana che ha trasferito il suo business su OnlyFans: per quale motivo lo ha fatto? Ecco tutto ciò che c’è da sapere sulla questione. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si chiama Elena Velez ed è la stilista americana che sta facendo discutere non poco, il motivo? Si è iscritta a OnlyFans ma il porno non c'entra nulla, vuole semplicemente riappropriarsi dell'unica cosa che l'industria della moda le ha tolto: la libertà creativa. Da sempre definita una designer "esplosiva e aggressiva", ha fatto dell'artigianalità, della de-costruzione e della femminilità non convenzionale i tratti distintivi del suo stile, arrivando a ottenere riconoscimenti di fama internazionale e a vestire star del calibro di Taylor Swift, Ariana Grande e Charli XCX e Grimes. Ora però ha intenzione di aprire un nuovo capitolo della sua carriera: cosa fa sulla nota piattaforma che offre intrattenimento online a pagamento?

La collezione di Elena Velez x OnlyFans

Modelle che lottano nel fango, uno spettacolo a tema Via col vento e l'inaugurazione dell'era "post-woke", Elena Velez ha dimostrato di essere una stilista rivoluzionaria in più occasioni e ora non fa altro che riconfermarsi tale. Allontanatasi dalle passerelle tradizionali e dalle sue regole, ha deciso di debuttare su OnlyFans con una linea di merchandising esclusiva, offrendo agli abbonati la sua visione creativa e futuristica.

Elena Velez

Niente intimo succinto o nude look, i capi proposti sono solo due, una maxi felpa e una t-shirt oversize, da usare come mini dress e da abbinare a calze e cuissardes. L'obiettivo della stilista? Dimostrare come si sono evoluti nell'ultimo secolo gli ideali di femminilità, influenzati fortemente dai social media e da una cultura iper-centrata sull'immagine.

Leggi anche Abbiamo creato le Action Figure della moda con ChatGPT: Donatella Versace e Miuccia Prada in versione IA

Elena Velez x OnlyFans

La rivoluzione di Elena Velez

"Oltre alla precarietà di una carriera nell'industria creativa, siamo anche nel mezzo di una guerra culturale. Ogni proclamazione pubblica o affermazione creativa che si colloca al di fuori di una finestra sociale rigidamente sanzionata comporta il rischio di indignazione e di emarginazione professionale. Non è mai stato così importante, per un artista che apprezza l'integrità dell'espressione creativa, diversificare le proprie fonti di reddito", ha spiegato Elena Velez.

Uno dei capi della collezione

Così facendo, non sta solo cambiando canale per la promozione delle sue creazioni, sta anche ridefinendo in modo drastico il concetto di moda. Continua a rivolgersi a una clientela che apprezza l'avanguardia piuttosto che l'eleganza ma, a differenza dei colleghi, anche quelli più visionari, ritiene che distaccarsi dalle convenzioni sia l'unico modo per essere punk. OnlyFans per lei non è altro che una piattaforma che stimola il dialogo, permettendo ai creativi di lasciare il segno.