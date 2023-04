Dalila Gelsomino, la fidanzata di Eros Ramazzotti, è il trionfo della bellezza naturale Si chiama Dalila Gelsomino ed è la nuova fidanzata di Eros Ramazzotti. Sui social conta oltre 13mila followers e con foto e Stories documenta sempre la sua quotidianità: il dettaglio che non passa inosservato? Usa pochissimo il trucco e lascia trionfare la bellezza naturale.

A cura di Valeria Paglionico

Si chiama Dalila Gelsomino e da qualche giorno a questa parte si parla molto di lei. Il motivo? È la nuova fidanzata di Eros Ramazzotti e proprio di recente ha debuttato sui social in sua compagnia con la prima ufficiale foto di coppia. Ha 34 anni, vive in Messico dal 2016 e lavora nel campo del turismo. I due si sarebbero incontrati proprio oltreoceano e, nonostante la differenza d'età (il cantautore ha 25 anni più di lei), sembrerebbero essere innamoratissimi e affiatati. Il dettaglio che non può passare inosservato "spulciando" il profilo di Dalila? Vanta una bellezza mozzafiato e non esita a esaltarla con dei look acqua e sapone.

Lo stile "esotico" di Dalila Gelsomino

Dalila Gelsomino si è laureata in Economia e gestione dei beni culturali e dello spettacolo all'Università Cattolica di Milano e successivamente è volata a New York per una borsa di studio alla University Al Albany.

Dalila Gelsomino in bikini

Sei anni fa ha poi deciso di trasferirsi in Messico per questioni lavorative ma ritorna a Milano ogni volta che può. Sui social conta oltre 13.000 followers e tra foto e Stories non esita a documentare la sua quotidianità fatta di spiagge da sogno e panorami mozzafiato. Micro bikini colorati, chemisier colorate, top incrociati e minigonne: lo stile di Dalila è trendy, sensuale e soprattutto esotico, a prova del fatto che la vita messicana ha rivoluzionato in modo drastico il suo armadio.

Dalila con un look variopinto

Dalila Gelsomino, la bellezza della semplicità

Sarà perché a causa del lavoro trascorre gran parte del suo tempo su spiagge da sogno o perché semplicemente si piace così com'è, ma la cosa certa è che Dalila Gelsomino usa il make-up il meno possibile. Fatta eccezione per un tocco di rimmel sulle ciglia o al massimo per un velo di rossetto rosso, praticamente "dimentica" dell'esistenza del trucco durante la sua quotidianità.

Dalila Gelsomino senza trucco

Su Instagram posta spesso dei selfie acqua e sapone e, a differenza di molte star, per lei non si tratta di un trend ma di un vero e proprio "stile di vita". Insomma, la nuova fidanzata di Eros non ha paura di rivelare la sua bellezza al naturale: in un mondo in cui si insegue la perfezione a tutti i costi, lei lascia trionfare la semplicità.