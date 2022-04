Dal pollo fritto al lusso: KFC lancia la borsa da oltre 200 euro (che tiene caldi i panini) La borsa lanciata da KFC è realizzata in pelle italiana e si chiama Wrapuette, una crasi tra il “Wrap” di pollo e la famosa “Baguette”, la it-bag degli anni Duemila.

A cura di Beatrice Manca

La prossima it bag potrebbe essere firmata da un colosso…dei fast food. La catena Kentucky Fried Chicken, meglio nota come KFC, ha appena annunciato il lancio di un prodotto edibile: non un panino al pollo o uno dei suoi famosi cestini di alette fritte o nuggets croccanti, bensì una vera e propria borsa in pelle martellata. La borsa nasce per "tenere caldo il Twister Wrap" ma non è un banale gadget: si tratta di una borsa in vera pelle martellata, ispirata nel design a un modello cult degli anni Duemila, con un prezzo decisamente sopra alle aspettative!

KFC lancia la borsa ispirata alla Baguette

La borsa della catena KFC ha già un nome: si chiama Wrapuette, una crasi tra "Wrap" e "Baguette". La forma allungata infatti ricorda la borsa Baguette lanciata da Fendi, un cult degli anni Duemila tornato di moda da qualche stagione. Il design affusolato in questo caso ha una funzione specifica: serve a contenere alla perfezione uno dei Twister Wraps (i rotoli con il pollo) della catena, e a portarlo in giro senza che si raffreddi grazie al doppio strato in materiale isolante. Questo almeno è quanto sostiene KFC, che ha presentato la borsa sul suo sito con una sana dose di ironia: "Questa borsa trasuda stile e raffinatezza, ben oltre la portata di qualsiasi designer". Sulla qualità però non si scherza: la borsa, afferma un portavoce del brand è realizzata in pelle italiana e cucita nelle prestigiose sartorie di Sevile Row. La Wrapuette è ovviamente rossa, il colore simbolo della catena, e presenta il logo del brand con l'inconfondibile sagoma del Colonnello. Il dettaglio veramente anni Duemila? I ciondoli con le lettere K, F,C pendenti.

La Wrapuette di KFC

Quanto costa la borsa di KFC

La Wapuette (per ora) è disponibile solo per il mercato britannico: sul sito inglese della catena c'è la possibilità di mettersi in lista d'attesa e pre ordinarla. Si tratta di un'edizione limitata e pare che i numeri siano veramente contenuti, forse nella speranza di scatenare la corsa all'acquisto. Il prezzo è in linea con quello di una qualsiasi borsa in pelle: 198 sterline, l'equivalente di 230 euro circa. Secondo il sito web, tutti i proventi andranno alla Fondazione KFC che "sostiene le organizzazioni no-profit che danno potere ai giovani in tutto il Regno Unito". Gli irriducibili del pollo fritto però fanno ben altri conti: quanti secchielli di alette di pollo fritto si possono comprare con duecento euro?