Da Lory Del Santo a Cicciolina, come sono le naufraghe de L’isola dei famosi senza trucco L’isola dei famosi mette a dura prova i concorrenti e non solo perché li costringe a mangiare pochissimo per settimane, le naufraghe si ritrovano anche a dover apparire di fronte i riflettori senza neppure un filo di trucco. Ecco la loro “trasformazione” dalla vita reale alla quotidianità “selvaggia”.

È partita una nuova edizione de L'isola dei famosi, il reality di Canale 5 ambientato in Honduras che vede personaggi più o meno noti del mondo dello spettacolo trasformarsi in naufraghi per qualche settimana. Come da tradizione, i concorrenti si ritrovano a vivere di stenti ma, al di là dei chili persi puntata dopo puntata, a farli apparire radicalmente trasformati in tv è l'assenza di filtri e make-up. Le donne, in particolare, sono quelle che sentono maggiormente il peso dell'assenza di make-up, anche se riescono a trovare sempre degli espedienti originali per curare il loro beauty look. Confrontando le immagini con e senza trucco, però, la differenza è evidente: ecco come cambiano le naufraghe sull'Isola.

Come sono le naufraghe senza make-up

Il momento più atteso di ogni edizione de L'isola dei famosi? Quello in cui le naufraghe rimangono senza make-up, rivelando la loro bellezza "al naturale". Anche quest'anno ci sono diverse concorrenti che sembrano essere irriconoscibili lontane da riflettori, filtri e trucco.

Cicciolina con e senza trucco

È il caso di Lory Del Santo, di Carmen Di Pietro e di Cicciolina (che in Honduras non rinuncia alle ciglia finte), che sui social riescono a mascherare i segni del tempo sul viso con delle foto realizzate ad arte.

Carmen Di Pietro con e senza make–up

Floriana, che non ha mai avuto paura di mostrarsi in versione acqua e sapone, ha invece detto addio ad eye-liner e rossetto senza fare troppe storie, non avendo paura di rivelare ancora una volta il suo aspetto al naturale alle telecamere.

Floriana Secondi

La bellezza naturale di Jovana Djordjevic ed Estefania Bernal

Laura Maddaloni ha pensato bene di farsi tatuare le sopracciglia, così da apparire sempre impeccabile, mentre le giovanissime Jovana Djordjevic ed Estefania Bernal sono quelle che temono meno il confronto tra la "vita reale" e la "quotidianità selvaggia".

Laura Maddaloni

Vantando una bellezza mozzafiato e naturale, riescono a incantare il pubblico anche senza servirsi di ombretto blush e fondotinta. Insomma, come succede ogni anno, le naufraghe sono finite al centro dell'attenzione dei media. Nelle prossime settimane cominceranno a usare la cenere come ombretto come hanno fatto tutte le donne "isolane" che le hanno precedute?