Cruz Beckham con i capelli rosa e i boxer: nella sua prima copertina fashion imita papà David Cruz Beckham ha conquistar la sua prima copertina, ha posato per il magazine i_D, rivelando il nuovo look con i capelli rosa. Ha indossato semplicemente un paio di boxer bianchi e, oltre a dimostrare di avere tutte le carte in regola per diventare icona di bellezza e di stile, ha reso omaggio al papà David.

A cura di Valeria Paglionico

Cruz Beckham è il terzo figlio di David e Victoria, la scorsa domenica ha compiuto 17 anni e sembra avere già le idee chiare sulla sua carriera: vuole seguire le orme dei genitori nella moda. Come ha festeggiato il compleanno? Posando per la sua prima copertina fashion. Il magazine i-D, The Out Of Body Issue, ha scelto proprio lui per la nuova cover, dedicandogli un intero shooting e un'intervista in cui ha rivelato i futuri progetti nella musica. Per un evento tanto importante poteva mai rinunciare allo stile cool che contraddistingue tutti i membri della sua famiglia? Assolutamente no e si è mostrato con un look originale e inedito che ricorda "gli anni d'oro" del papà.

Cruz posa in intimo come David Backam

Cruz Beckham ha conquistato la sua prima copertina, quella del numero primaverile di The Out Of Body Issue. A immortalarlo è stato il fotografo Steven Klein, con il quale ha pensato bene di rendere omaggio al papà David. Il 17enne ha infatti posato con indosso solo un paio di boxer bianchi firmati Sunspel, lasciando in vista il tatuaggio sulla coscia e gli addominali scolpiti e definiti. Victoria Beckham, orgogliosissima del traguardo raggiunto dal figlio, si è servita dei social per rivelare la sua fonte di ispirazione: il papà, che negli anni '90 aveva posato in copertina nella stessa posa, con lo stesso taglio di capelli e con lo stesso intimo total white.

La vecchia copertina di David Beckham

Il nuovo look di Cruz Beckham

Il dettaglio inedito che ha contraddistinto la prima esperienza da modello di Cruz Beckham? Il nuovo hair look. Il terzogenito di David e Victoria ha sempre portato i capelli biondi, ovvero del suo colore naturale, ma ora sembra aver cambiato registro. Ha rivoluzionato il colore della chioma provando una tintura rosa candy, mentre per quanto riguarda le lunghezze, è rimasto fedele al taglio rasato. Chi ha firmato la trasformazione del 17enne? L'hair colorist Lena Ott, che ha così aggiunto un tocco glamour e genderless alla sua immagine. A giudicare dalla bellezza e dalla sicurezza in se stesso che caratterizzano il figlio dei Beckham, sentiremo parlare di lui ancora per molto nel mondo della moda.