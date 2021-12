David Beckham al matrimonio di papà Ted: sposo e testimone vestono coordinati col fiore all’occhiello David Beckham ha preso parte al matrimonio di papà Ted, che a 73 anni ha ritrovato l’amore al fianco di Hilary Meredith. Per celebrare la lieta unione il calciatore ha scelto un elegante completo scuro, completando il tutto con un accessorio coordinato al papà.

A cura di Valeria Paglionico

David Beckham ha vissuto un momento particolarmente emozionante nelle ultime ore: è stato testimone di nozze del padre Ted e non potrebbe esserne più felice. Nonostante l'ex calciatore appaia sempre sorridente e spensierato in pubblico, alle sue spalle ha una storia familiare difficile: ha visto i genitori separarsi proprio quando ha raggiunto la notorietà a livello internazionale e la cosa non lo ha mai lasciato affatto indifferente. Oggi è lieto del fatto che il papà abbia ritrovato l'amore ed è proprio per celebrare quell'unione che ha scelto un look elegantissimo con un dettaglio coordinato all'outfit dello sposo.

Il matrimonio intimo di Ted Beckham

Nel 2002 David Beckham è diventato la star del Manchester United ma in contemporanea si è ritrovato a dover affrontare il divorzio dei genitori, che dopo 32 anni di matrimonio hanno deciso di divorziare. Il motivo? Non sono stati capaci di gestire l'improvvisa notorietà del figlio. Dopo essere rimasto solo per oltre 15 anni, oggi papà Ted Beckham ha ritrovato l'amore. A 73 anni ha sposato l'avvocato Hilary Meredith, dando vita a una cerimonia tra pochi intimi a Londra. David ha ricoperto i panni di testimone e al suo fianco non potevano mancare la moglie Victoria e i figli Romeo, Cruz e Harper. L'unico grande assente è stato Brooklyn, probabilmente alle prese con l'organizzazione delle sue nozze con Nicola Peltz.

David Beckham, l'elegante look per le nozze del padre

David Beckham è un indiscusso re di stile e di eleganza e ne ha data l'ennesima prova al matrimonio del papà. Ha ricoperto i panni del testimone in modo impeccabile: oltre a preoccuparsi personalmente di stringere la cravatta allo sposo, ha anche scelto un look coordinato al suo. L'ex calciatore e il padre sono apparsi sofisticati in due completi scuri su misura abbinati a panciotto in tinta e camicia bianca. Hanno inoltre completato il tutto con lo stesso fiore bianco all'occhiello della giacca. L'unico dettaglio che li ha differenziati? La cravatta: Ted ne ha sfoggiata una grigio perla, David ha preferito i toni più scuri. Cosa ha indossato, invece, Hilary? Niente abiti principeschi, semplicemente un blazer doppiopetto bianco con i bottoni gioiello.