Cristina Marino rilancia il trend dello scrunchie anni ’90: per dormire sfoggia il raccolto spettinato Cristina Marino documenta ogni aspetto della sua quotidianità sui social, anche il risveglio. Per lei niente pigiama, dorme semplicemente con una maxi t-shirt e con uno scrunchie tra i capelli, a prova del fatto che è trendy anche tra le lenzuola.

A cura di Valeria Paglionico

Cristina Marino è tra le influencer più amate degli ultimi tempi e sui social documenta ogni aspetto della sua quotidianità, dagli impegni lavorativi ai momenti passati in famiglia col marito Luca Argentero e con la figlia Nina. Mamma amorevole, moglie attenta, donna imprenditrice: sono in moltissimi coloro che non possono fare a meno di seguirla e di ammirarla. Da quando ha raggiunto la notorietà ad oggi ha dimostrato di avere anche tutte le carte in regola per essere considerata un'icona fashion ma è nelle ultime ore che ne ha data l'ennesima prova, rivelando il suo look da notte super trendy.

Cristina Marino indossa solo la maxi t-shirt per dormire

Dopo essersi mostrata alle prese con gli allenamenti casalinghi, Cristina Marino ha condiviso sui social un altro momento "domestico", il risveglio. Niente pigiamoni di pile, camicie da notte o vestaglie, la moglie di Luca Argentero è trendy anche quando dorme. Ha infatti dato il buongiorno ai fan condividendo una foto in cui è tra le scale di casa e indossa semplicemente una maxi t-shirt, un modello total black a maniche corte e con una stampa bianca e nera sul petto ispirata a un vecchio film hollywoodiano. Nessun pantalone o bermuda, Cristina ha lasciato le gambe nude, aggiungendo così un tocco iper sensuale al look da notte.

Il look "da risveglio" di Cristina Marino

Il ritorno dello scrunchie anni '90

Come ha completato l'outfit per dormire? Semplicemente con uno scrunchie tra i capelli, l'elastico in pieno stile anni '90 che ha utilizzato per legare la chioma in un mezzo raccolto (un po' troppo perfetto per essere stato realizzato in modo disordinato appena sveglia). La Marino, inoltre, ha sfoggiato un make-up impeccabile con ombretto color nude e linea di eye-liner che le ha contornato l'occhio, simbolo del fatto che lo scatto probabilmente è tutt'altro che improvvisato. La cosa certa è che la moglie di Argentero non ha rivali in fatto di stile: anche tra le lenzuola è sempre super trendy e impeccabile.