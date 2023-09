Cristina Marino chiude l’estate col costume intero monospalla (da oltre 600 euro) Il costume di fine estate di Cristina Marino è un modello monospalla griffato, ispirato al suo segno zodiacale.

A cura di Giusy Dente

Cristina Marino in Fendi

Per Cristina Marino è ancora estate. Dopo la passerella del Festival del Cinema e lo show One Night In Venice col marito Luca Argentero, l'imprenditrice si è goduta un momento di relax, in vista di nuovi impegni. Solitamente la coppia partecipa agli eventi della Milano Fashion Week: l'evento sta per cominciare e i due potrebbero essere tra gli invitati alle sfilate.

Cristina Marino in costume

Cristina Marino ha una predilezione per il bikini. Questa estate ha condiviso parte delle sue vacanze sui social, con i follower. L'imprenditrice, così come il marito, è piuttosto gelosa della vita privata e della quotidianità Ama rendere partecipi i fan, ma senza eccedere e soprattutto con un occhio di riguardo alla privacy dei suoi figli.

Cristina Marino in Fendi

Ecco perché la coppia ha scelto di non mostrarne il volto sui social, dove infatti compaiono pochissimo sia la primogenita Nina Speranza che il piccolo di casa Noè Roberto, nato a febbraio. La meta delle vacanze di famiglia è stata il Salento, quest'anno. Cristina Marino ha sfoggiato un due pezzi con slip a vita alta, in perfetto stile diva anni Cinquanta. Per chiudere l'estate, visto che l'autunno è ormai alle porte, ha mostrato un nuovo capo beachwear della sua collezione, un costume griffato.

Costume Fendi

Quanto costa il costume di Cristina Marino

Il costume indossato da Cristina Marino è firmato Fendi. Il modello è coloratissimo, rosa e rifinito con doppio bordino azzurro-bianco. Si diversifica da quelli tradizionali per il dettaglio monospalla. Presenta lettering Fendi Astrology stampato a contrasto sul davanti, mentre posteriormente ha un'ampia scollatura sulla schiena. Sul sito ufficiale della Maison costa 670 euro. La Maison ha realizzato un'intera linea di costumi ispirata ai segni zodiacali. Quello di Cristina Marino è ovviamente con la scritta Gemelli, essendo nata il 31 maggio 1991.