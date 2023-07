Cristina Marino col costume a vita alta: torna di moda il bikini delle dive anni Cinquanta Cristina Marino fa un tuffo negli anni 50 e ripropone il look balneare delle dive di allora tutte rigorosamente col costume a vita alta (tornato di moda).

A cura di Giusy Dente

Cristina Marino in Lido

Che estate speciale, per Cristina Marino. L'attrice e il marito Luca Argentero hanno allargato la famiglia e dato un fratellino alla piccola Nina Speranza, nata a maggio 2022. Pochi mesi fa, infatti, è venuto al mondo anche Noè Roberto, il secondogenito dell'amatissima coppia. Il piccolo porta il nome del nonno, venuto a mancare poco prima. Si tratta quindi della prima estate in quattro per loro e la stanno trascorrendo tutti insieme. Cosa c'è nella valigia delle vacanze di Cristina Marino? Quando si tratta di costume non ha dubbi: la sua preferenza va sul due pezzi. È una fan di un modello tornato recentemente di moda, gettonatissimo anche tra le celebrities: lo slip a vita alta che avvolge pancia e fianchi.

Il ritorno della vita alta

Questa estate dominano i micro bikini sulle spiagge: le celebrity stanno sfoggiando due pezzi all'insegna di tanga sgambati, slip con taglio a V, perizoma coi laccetti, trikini, top con strategici dettagli cut-out e maxi scollatura. Sono modelli che poco spazio lasciano all'immaginazione. Ma attenzione, perché sono tornati di moda anche i costumi da pin-up, quelli che andavano per la maggiore negli anni Cinquanta, caratterizzati da culotte e slip rigorosamente a vita alta. Il vantaggio? Stanno bene a tutti e armonizzano la silhouette. Li ama particolarmente anche Cristina Marino.

Cristina Marino in Lido

Quanto costa il costume di Cristina Marino

Il bikini a vita alta è il compromesso perfetto per chi vuole un look balneare un po' più coprente e chic, dall'intramontabile fascino retrò. Questo modello ci riporta indietro nel tempo, direttamente sulle spiagge italiane, durante le vacanze mediterranee di qualche decennio fa. La vita alta è tornata di moda ed è la preferita delle celebrity: Demi Moore in veste di stilista le ha dedicato un'intera collezione beachwear, disegnata personalmente per poter accontentare quante più donne possibile e valorizzare tutte le fisicità.

in foto: costume Lido

La vita alta, che sembrava definitivamente destinata a morire sotto i colpi della vita bassissima che ha dominato negli anni Novanta e Duemila, è invece ancora amatissima. Cristina Marino ha optato per un modello monocolore, un due pezzi color terracotta composto da top con spalline sottili e scollatura rettangolare abbinato a un classico slip a vita alta, che copre l'ombelico.

Cristina Marino in Lido

Il costume costa 185 euro: è il modello Undici del brand Lido. Una scelta glamour e sofisticata che fa pensare alle grandi dive degli anni Cinquanta: da Marilyn Monroe a Anita Ekberg, da Rita Hayworth a Brigitte Bardot: tutte erano rigorosamente in costume a vita alta.