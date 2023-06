Costumi animalier per l’estate 2023: sono i più amati dalle star, da Michelle Hunziker alle Ferragni Il costume da avere assolutamente nell’estate 2023? Quello a stampa animalier: ecco le star che lo hanno già sfoggiato nei primi giorni di vacanza.

A cura di Valeria Paglionico

L'estate 2023 è arrivata e con lei anche le giornate calde e soleggiate che fanno venire voglia di rilassarsi al mare o bordo piscina. Quale momento migliore di questo per analizzare tutte le tendenze che spopoleranno durante le vacanze? Per "andare sul sicuro" basta ispirarsi alle star che, complice il fatto che sono già in ferie, sui social stanno sfoggiando una serie di look balneari all'ultima moda. L'accessorio che non potrà proprio mancare nella vostra valigia sembra essere il costume animalier, capace di aggiungere un tocco aggressivo e sauvage alla pausa estiva: ecco quali sono i modelli da avere e le celebrities che li hanno indossati.

Le star con i costumi animalier nell'estate 2023

Le star che hanno dato il via alle loro vacanze sono già moltissime e tutte ne hanno approfittato per immortalarsi in location da sogno, dalle spiagge di Forte dei Marmi agli scafi al largo dei Faraglioni. Il dettaglio che ha accomunato molte di loro?

Michelle Hunziker

La passione per le stampe animalier, soprattutto il classico leopardato sui toni del marrone e nero. Michelle Hunziker ha scelto un due pezzi che mixa nero e animalier con tanga sgambato e reggiseno incrociato sulla schiena, mentre Valentina Ferragni ha optato per slip a V e reggiseno col ferretto. Cecilia Rodriguez e Chiara Ferragni, invece, hanno preferito la fantasia zebrata in black&white, spaziando tra modelli dal taglio sportivo e i classici triangolini.

Chiara Ferragni

Bikini e costumi animalier, i modelli da avere

Che sia zebrato, leopardato, muccato o tigrato, non importa, il costume da avere nell'estate 2023 deve essere a stampa animalier. Per essere super trendy in vacanza basterà puntare sui modelli "sauvage" più in voga del momento.

Laetitia Casta

Via libera, dunque, ai costumi interi, magari con dei tagli cut-out sui fianchi o con delle stringhe al centro del seno, mentre per quanto riguarda i due pezzi si può spaziare tra infinite varianti. Reggiseni a triangolo, fasce, reggiseni incrociati intorno al punto vita o con l'anello in mezzo al décolleté, a fare la differenza sono gli slip che devono essere micro e sgambati come impone la moda di stagione. A questo punto, dunque, non resta che lasciare emergere il proprio lato più "aggressive", certi del fatto che sarà non poco apprezzato da tutti i fashion addicted.