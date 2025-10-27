Cos’è la “bird theory”, il test per mettere alla prova il coinvolgimento del partner e la relazione

Su TikTok di recente sta tornando alla ribalta un test che già aveva spopolato qualche tempo fa, quando era diventato virale perché di video in video, sempre più coppie lo avevano proposto sui loro canali. È il test della "bird theory" o "teoria dell'uccello": serve a scoprire se il partner è realmente interessato a te anche quando di mezzo ci sono cose apparentemente di poco conto, insignificanti. È un modo per misurare quanto nella coppia sia ancora viva quella magia che porta a stupirsi anche dinanzi a cose stupide, solo per il gusto di condividere un momento insieme, una risata, un sorriso.

Il test consiste nell'indicare, all'improvviso, qualcosa di assolutamente normale: può essere un uccello, per l'appunto, ma anche un cartellone pubblicitario, un murales. Bisogna indicarlo, però, con particolare enfasi, come se si stesse ammirando non un piccione ma un'aquila reale! Bisogna poi attendere la reazione del partner. Ci sono quelli che dimostrano disinteresse, che si irritano, che si rifiutano anche solo di girarsi; ci sono poi quelli che apprezzano realmente l'oggetto dello stupore momentaneo, come se non fosse del tutto quotidiano vedere un uccello volare! In quel caso, a rendere speciale l'uccello è il fatto che sia diventato oggetto di osservazione da parte della persona amata: è questo che dovrebbe renderlo speciale anche agli occhi dell'altro partner. Non sempre succede, ovviamente, infatti il banco di prova non viene superato da tutti!

Non tutti, infatti, riescono ad attirare l'attenzione del partner sollevando un argomento non particolarmente degno di nota. Se dinanzi al "Guarda, un uccello!" il partner gira immediatamente la testa per guardare, la teoria indica che c'è la volontà di impegnarsi, perché di base in quel momento si sta cercando di trovare dell'eccitazione per il bene della persona amata, per farla sentire al centro dell'attenzione. C'è chi approfondisce l'argomento ponendo delle domande apparentemente stupide, che però rivelano il desiderio di proseguire la discussione ed approfondirla. In altri casi, non scatta alcuna curiosità, si minimizza, si passa oltre con molta facilità.

Ovviamente non può essere un test del genere a determinare il futuro di una relazione, la sua solidità, la sua stabilità. Un trend di TikTok resta un trend di TikTok, ma è uno spunto per riflettere su quanto i piccoli gesti quotidiane e le attenzioni apparentemente insignificanti costituiscono una parte fondamentale della costruzione di una relazione duratura, solida. Sono elementi a cui spesso si presta poca attenzione, che però rivelano quanto la persona sia disposta a fare per rendere felice l'altra, senza ricorrere a gesti eclatanti, ma attingendo semplicemente alla quotidianità, a ciò che si vive tutti i giorni, a ciò che si ha sempre intorno.

La "teoria dell'uccello" ha molto a che vedere con gli studi condotti presso il Gottman Institute dal dott. John Gottman e dalla dott.ssa Julie Schwartz Gottman. I due hanno fatto molti studi in materia, per approfondire i segreti delle relazioni di coppia felici. Hanno stabilito che "prestare attenzione è un fattore predittivo del successo in una relazione". I due parlano spesso di "tentativi di connessione" nella coppia, momenti da non sottovalutare, perché col passare del tempo e con l'avanzare della routine rischiano per forza di cose di svuotarsi. Ma impegnandosi a tenerli vivi rimane in buona salute anche il rapporto. "Prestare attenzione dice molto del successo della relazione" secondo i due studiosi, i quali hanno stimato che le coppie più forti rispondono positivamente ai reciproci tentativi di connessione nell'86% dei casi.