Cosa ha indossato Giulia Salemi per il suo primo compleanno da mamma Giulia Salemi ha compiuto 32 anni ieri e per l'occasione ha riunito tutti gli amici intimi per una cena al ristorante. Cosa ha indossato per la sua prima festa di compleanno da mamma?

A cura di Valeria Paglionico

La vita di Giulia Salemi è cambiata in modo drastico negli ultimi mesi: dopo aver documentato i 9 mesi di gravidanza sui social, lo scorso gennaio è diventata mamma per la prima volta. Ha messo al mondo il piccolo Kian, il figlio nato dall’amore con Pierpaolo Pretelli, e ora non potrebbe essere più felice. Certo, inizialmente non è stato semplice destreggiarsi tra notti in bianco, poppate e pannolini, ma ad oggi ha trovato la sua stabilità, bilanciando alla perfezione impegni familiari e lavorativi. Non sorprende, dunque, che abbia voluto festeggiare il suo primo compleanno da mamma in gran stile: ecco cosa ha indossato per il party dei 32 anni.

La torta personalizzata di Giulia Salemi

Ieri, martedì 1 aprile, Giulia Salemi ha compiuto 32 anni e, come da tradizione, ha voluto festeggiare in gran stile. Niente party scatenati o serate in discoteca come negli scorsi compleanni, questa ha preferito riunire gli amici più cari e organizzare una cena in un ristorante milanese, così da godersi la loro compagnia lontana dagli impegni da mamma.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

Al suo fianco non poteva mancare Pierpaolo Pretelli, apparso innamoratissimo e super premuroso. Brindisi, foto di gruppo, abbracci, la serata si è conclusa con le candeline spente su una torta personalizzata, decorata con la scritta “Dal 1993: #GrazieAme”. Sui social ha poi postato le foto della serata accanto alla didascalia: “Un compleanno speciale: 32 anni, Kian nel cuor, Pier al mio fianco, gli amici più intimi e la nuova stagione di Non lo faccio per moda. Grazie alla vita”.

La torta personalizzata

Quanto costa il tubino nero di Giulia Salemi

Cosa ha indossato Giulia Salemi per festeggiare i 32 anni? Sebbene sui social abbia mostrato il “primo regalo di Kian”, ovvero un rigurgitino lasciatole sul gilet, per il party serale non ha potuto fare a meno di cambiarsi, dando il meglio di sé in fatto di stile.

Tubino di Marciano by Guess

Ha puntato sull’eleganza senza tempo dell’intramontabile tubino nero, per la precisione un modello firmato Marciano by Guess dalla silhouette fasciante, con la gonna al ginocchio, le spalline sottili e dei dettagli di pizzo sul décolleté. Quanto costa? Sul sito ufficiale del brand viene venduto a 280 euro. Capelli sciolti e lisci, niente gioielli e make-up naturale: Giulia non è mai stata così raggiante come da quando è diventata mamma.