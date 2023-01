Cosa comprare con gli sconti: 6 vestiti di tendenza da acquistare durante i saldi invernali 2023 I saldi sono iniziati ed è l’occasione perfetta per lasciarsi tentare dagli abiti dell’inverno 2023 visti in passerella: a fiori o a righe, in pelle o in lana, chemisier o tubini.

A fiori o a righe, in morbida maglia o in pelle, per un look audace e glamour: i vestiti di tendenza dell'inverno 2023 sono finalmente in saldo. È arrivato il momento di lasciarsi tentare dalle tendenze viste in passerella e approfittare degli sconti di fine stagione: una guida completa agli abiti della stagione e a come abbinarli.

1. Il vestito a fiori

Partiamo da un classico senza tempo: il vestito a fiori è un evergreen raffinato che non passa di moda. Ergo, l'investimento perfetto da fare con i saldi: si mette in mille occasioni ed è sempre impeccabile.

Come abbinarlo

Il vestito a fiori si può sdrammatizzare in chiave casual con un maxi blazer, anfibi neri o chunky boots. Se invece volete esaltare l'anima romantica e delicata della stampa floreale per un'occasione elegante provatelo con un cappotto ton sur ton e una pochette neutra.

Abito Carolina Herrera

2. L'abito in pelle

La tendenza più cool dell'inverno 2023? Sicuramente la pelle, che ha dominato passerelle e look delle star: un abito in pelle, lungo o mini, è il capo da non lasciarsi sfuggire ai saldi.

Come abbinarlo

La pelle ha un'anima rock e decisa, perfetta da esaltare con stivali scamosciati o pump con il tacco alto.

Vestito in maglia Acne Studios

3. Il tubino in maglia

Morbido, comodo e caldo: cosa c'è di meglio di un abito cocoon in lana o maglia per sfidare il freddo di gennaio e febbraio? Il tubino in maglia è il capo più versatile (e chic) che potrete comprare con i saldi, una delle tendenze che tornano ciclicamente ogni inverno.

Come abbinarlo

L'abbinamento più glamour è con gli stivali in pelle, in versione cuissard o con il tacco. Per un look più casual provatelo con stivaletti chunky alla caviglia e una giacca in montone oversize.

Tubino in maglia Chloé

4. Il vestito maxi pull

Una coccola extra per l'inverno? Gli abiti pullover oversize, a metà tra un morbido maglione e un comodo abito casual. Da scegliere rigorosamente total white o in colori accesi e pop, carichi di energia.

Come abbinarlo

L'abito maxi pull è perfetto con un cappotto furry e stivali cuissard, con il tacco o senza, per giocare con il contrasto di volumi e lunghezze.

L’abito maxi pull di Michael Kors Collection

5. Lo chemisier

Perfetto quattro stagioni, di giorno e di sera: l'abito chemisier è una certezza di stile e le passerelle Autunno/Inverno 2022-23 lo ripropongono in versioni pastello per il giorno o satinate, per la sera.

Come abbinarlo

Le possibilità sono infinite: di giorno si porta con gli stivali texani o i combact boots, di sera con stivali laminati o pump, per look più bon ton.