Come limitare lo spreco alimentare: alcuni trucchi per far durare di più il cibo Lo spreco alimentare è uno delle maggiori cause di produzione di gas serra e deriva innanzitutto dal modo di conservare i cibi. Alcuni consigli per far durare frutta e verdura più a lungo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ogni giorno le persone buttano via una grande quantità di cibo. Secondo CNN se gli alimenti sprecati fossero un paese sarebbe il terzo produttore di gas serra al mondo. Proprio per questo motivo la rete ha parlato con la scienziata Brittany Towers Lewis che ha spiegato che, innanzitutto, lo spreco in cucina è legato al modo in cui si conservano i cibi, rivelando alcuni trucchi per farli durare di più.

Come conservare frutta e verdura

Per aumentare la durata della verdura è importante prendere in considerazione diversi fattori, il primo è il tempo, poiché più tardi lo si consuma più che il rischio che si deteriori. Oltre a questo bisogna considerale l'ossigeno causa dell'ossidazione che, ad esempio rende le mele più scure una volta tagliate, ma anche la luce può far andare a male frutta e verdura. Le patate, se esposte alla luce possono diventare verdi e produrre germogli, per evitarlo, quindi è necessario metterle al buio in una borsa traspirante (per evitarne la disidratazione) e tenerle lontane dalle banane che rilasciano etilene, agente responsabile della loro maturazione. Per questo quando i frutti sono acerbi si dice di lasciarli accanto le banane che ne accelerano in processo.

Come rinvigorire l'insalata appassita

Un altro alimento che viene spesso buttato è l'insalata, che si deteriora molto velocemente. Se la si vede appassita la si può reidratate con un mix di acqua e aceto, che oltre a darle vigore crea anche un ambiente acido che aiuta a eliminare i batteri. Va però asciugata molto bene perché questi proliferano nell'umidità, quindi più è asciutta più dura, per cui mettere della carta assorbente in mezzo alle foglie può aiutarla a conservarla meglio in frigo.

Leggi anche Il trucco della carta stagnola per far brillare i piatti in lavastoviglie

Alcuni trucchi per non buttare il prezzemolo

Un altro alimento che viene spesso sprecato è il prezzemolo. Per prolungarne la durata va tagliata solo la parte finale dei gambi e messo in frigo dentro un bicchiere d'acqua; altrimenti, se dovesse essere già appassito lo si può sbollentare e poi mescolare con dell'olio per creare un ottimo condimento aromatizzato che può essere conservato anche in freezer in mono porzioni che possono essere scongelate direttamente nella pentola. Sbollentare la verdura appassita è un ottimo modo per ridarle vigore, lasciandola meno di un minuto in acqua bollente per poi immergerla in quella ghiacciata non solo aiuta a preservarne l'integrità e a migliorarne il colore, ma aiuta anche a uccidere i batteri.