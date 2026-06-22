Com’è diventata Suri Cruise: la figlia di Katie Holmes ha 20 anni e sogna di diventare cantante

Suri Cruise è cresciuta, ha 20 anni e studia arti performative all’università: ecco il video in versione cantante con cui è diventata virale sui social.

Il mondo dello spettacolo e quello della moda sono da anni invasi dai "figli di" che provano a seguire le orme dei loro genitori famosi ma non sempre dimostrano di vantare lo stesso talento. Tra loro c'è anche Suri Cruise, nata dal matrimonio ormai finito tra Tom Cruise e Katie Holmes ma tenuta a lungo lontana dai riflettori per questioni di privacy. A differenza di molti nepo baby, lei non ha mai sognato le luci della ribalta, anzi, non ha mai avuto un profilo social e attualmente sta studiando all'università. Questo, però, non significa che non abbia una vena artistica proprio come la mamma e il papà: ecco il nuovo esclusivo video che la ritrae in versione cantante.

Suri Cruise è la fotocopia di mamma Katie Holmes

Era il 18 aprile 2006 quando nasceva Suri Cruise, il frutto dell'amore tra Tom Cruise e Katie Holmes, e fin dal primo momento i media internazionali provavano in tutti i modi a paparazzarla tra le strade americane. I genitori, però, l'hanno sempre tenuta il più possibile lontana dai riflettori, così da preservare la sua privacy e da farle scegliere in modo spontaneo cosa fare nella vita. Da allora di tempo nel è passato, basti pensare al fatto che oggi Suri ha 20 anni, ma non è cambiata la sua "allergia" alle telecamere. Certo, è stata immortalata spesso tra i giardini della Carnegie Mellon University (rivelando una incredibile somiglianza con la madre), ma per il resto preferisce godersi la sua giovinezza senza fare leva sul suo cognome noto.

Cosa studia Suri Cruise all'università

Sebbene non abbia mai dato segnali di voler seguire le orme dei genitori nello spettacolo, Suri Cruise all'università a Pittburgh sta seguendo un percorso legato alle arti performative, prime tra tutte la musica e la recitazione, dunque probabilmente vuole prima studiare e formarsi e poi fare il suo debutto da artista. Di fronte uno scenario simile, non sorprende che di recente sia diventata virale su TikTok un video in cui, meravigliosa in un tubino nero abbinato a delle ballerine coordinate, si esibisce in una incredibile performance canora. Acuti impeccabili, sguardo serio e fascino da vendere: la figlia di Katie Holmes sembra essere destinata al mondo del musical. Scommettiamo che presto diventerà una cantante di successo?