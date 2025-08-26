Claire del Belgio è la vera regina del riciclo: perché indossa solo i vestiti della suocera

Dimenticate Kate Middleton e Letizia di Spagna, la vera regina del riciclo è la principessa Claire del Belgio: ecco per quale motivo in pubblico indossa solo gli abiti della suocera, la sovrana Paola.

Le Royal d'Europa vengono ormai considerate al pari delle star, tanto che ogni loro apparizione pubblica riesce a fare sempre un certo scalpore. Ad attirare le attenzioni dei media non sono solo i loro impegni istituzionali come rappresentanti della corona ma anche i look che sfoggiano in ogni diversa occasione. La più glamour viene considerata Kate Middleton ma a farle concorrenza sono arrivate anche Letizia di Spagna, Charlene di Monaco e Rania di Giordania. Il dettaglio che le accomuna tutte? Sebbene sfoggino sempre abiti e accessori bon-ton, in molte occasioni rispolverano vecchi outfit, abitudine green che viene non poco apprezzata tra i sudditi. La cosa che in pochi sanno, però, è che la vera regina del riciclo è la principessa Claire del Belgio.

Claire del Belgio usa regolarmente gli abiti della regina

Per quale motivo la principessa Claire del Belgio, moglie di Laurent del Belgio, il terzogenito di re Alberto e della regina Paola, può essere definita la vera regina del riciclo? Perché attinge regolarmente dall'armadio della suocera, la regina Paola, indossando i suoi abiti. Il dettaglio è balzato all'occhio ai sudditi durante la Festa Nazionale del paese, in occasione della quale tutti i membri della casa reale hanno puntato su scelte di stile super glamour, dalla principessa ereditaria Elisabeth in un fluido abito verde fluo alla madre Mathilde in rosso fuoco. A fare eccezione è stata Claire, apparsa insolitamente sobria con indosso una giacca bianca a sottili righe blu con il collo arrotondato, capo "già visto" nel 2003, quando a sfoggiarlo era stata la sovrana Paola.

Il principe Laurent si lamenta del suo stipendio reale

Per quale motivo Claire del Belgio indossa solo abiti "presi in prestito" dalla suocera? Non si tratta di una scelta green ma di una necessità economica: suo marito, il principe Laurent, da anni si lamenta dello "stipendio" che riceve dalla famiglia reale, pari a 300.000 annui per lui, la moglie e i tre figli. Quest'ultimo, inoltre, ha spesso dichiarato che la moglie non ha partecipato a diversi eventi pubblici proprio perché non può permettersi un vestito nuovo o una messa in piega dal parrucchiere in ogni occasione. Lei non è una working royal, quindi non riceve uno stipendio da principessa, si limita a partecipare agli eventi istituzionali accanto al marito o al massimo in sostituzione della monarca. Per raggirare il problema, dunque, Claire ricicla gli abiti della regina Paola, rendendole omaggio e seguendo il trend della moda sostenibile. In fondo, attingere dall'armadio di una sovrana non è ugualmente un enorme privilegio?