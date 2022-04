Chloe Cherry criticata per le labbra rivendica la libertà di fare ciò che vuole col suo corpo Recitare in Euphoria ha esposto l’ex attrice porno Chloe Cherry a una serie di commenti che non aveva mai ricevuto prima. Sta sperimentando un forte disagio, perché gli haters si soffermano continuamente sul suo corpo, in particolare le labbra: “Non capisco quale sia il problema”.

A cura di Giusy Dente

Il successo a volte può essere difficile da gestire. Gli haters, protetti dall'anonimato dei social, si sentono in diritto di dire di tutto. La fama altrui diventa un modo per sfogare ogni frustrazione, ci si sente come legittimati a dire qualunque cattiveria, senza preoccuparsi minimamente di chi c'è dall'altra parte, del fatto che potrebbe essere ferito da certe parole. Ovviamente la giovane età amplifica tutto. Lo sa bene Billie Eilish, travolta dal successo a 18 anni e finita al centro di continue analisi sul suo corpo: un vero e proprio accanimento, un body shaming di cui ha molto parlato, proprio perché l'ha fortemente condizionata nel rapporto con se stessa. E lo stesso sta accadendo anche a un'altra giovanissima star del piccolo schermo: l'attrice di Euphoria Chloe Cherry.

Chloe Cherry criticata per le labbra, rivendica la libertà di esprimersi liberamente col proprio corpo

Chloe Cherry vittima di body shaming

Prima di approdare a Euphoria nel ruolo di Faye, Chloe Cherry era un'attrice porno. È abituata a lavorare col proprio corpo, con cui negli anni ha avuto un rapporto contraddittorio. Il suo passato di adolescente l’ha vista combattere col mostro dei disturbi alimentari. Il cibo era un’ossessione, guardarsi allo specchio era uno sforzo inaudito, perché non riusciva ad accettare l’immagine che vi vedeva riflessa. Ci ha messo tempo ad accettarsi e l’esperienza nel porno non l’ha mai fatta sentire inadeguata o sbagliata. La sensazione di disagio si è palesata solo in seguito alla fama su larga scala raggiunta con Euphoria.

L’attrice ha notato che il suo aspetto veniva costantemente analizzato e messo sotto la lente d’ingrandimento, giudicato in ogni aspetto. Ha notato una particolare ossessione per le sue labbra, al centro di commenti sgradevoli che si sono trasformati in vero e proprio body shaming. Dal canto suo, lei non chiede altro che potersi esprimere liberamente e di poter fare ciò che vuole col proprio corpo. Ne ha parlato in un’intervista rilasciata a Variety: "Quello che mi ha attirato per la prima volta nell'industria per adulti è stata la libertà e l'espressione che mi ha dato dopo essermi sentita così repressa per molto tempo" ha spiegato.

A proposito del body shaming ha detto: "È assurdo avere così tante persone che dicono di volerti bene. Allo stesso tempo, è pazzesco quante persone parlino della grandezza delle mie labbra. La quantità di titoli che ho visto e la quantità di persone che postano e commentano le mie labbra è surreale. Nessuno ha mai reagito in questo modo. Quindi ora è strano vedere meme e cose al riguardo, perché questi argomenti di conversazione riguardano il mio corpo e non capisco del tutto quale sia il problema".