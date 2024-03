Chiara Ferragni uscirà da Tod’s: perché non sarà più nel cda dell’azienda Chiara Ferragni uscirà dal cda di Tod’s ma lo scandalo dei pandori in cui è stata coinvolta di recente non c’entra nulla: ecco perché l’azienda ha preso una decisione simile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni non sta attraversando un momento semplice della sua vita: dopo essere stata coinvolta nello scandalo dei pandori Balocco lo scorso dicembre (cosa che le ha provocato un incredibile danno d'immagine), ora sta affrontando anche un momento di crisi con Fedez. I due vivono separati, si rivedono solo in occasione delle feste dei piccoli Leone e Vittoria e al momento non sembrerebbero essere vicini alla riconciliazione. Nelle ultime ore, inoltre, l'imprenditrice ha ricevuto un'altra cattiva notizia: non verrà riconfermata nel consiglio di amministrazione di Tod's. Ecco cosa ha spinto i vertici dell'azienda a prendere una decisione simile.

L'esperienza di Chiara Ferragni nel cda di Tod's

Era il 21 aprile 2021 quando Chiara Ferragni entrava a far parte del cda di Tod's, azienda fashion leader del settore che ha sempre puntato sull'eccellenza del Made in Italy. Complice il fatto che in quel periodo storico riusciva letteralmente a "trasformare in oro" tutto ciò che toccava, fin dal momento dell'annuncio fece sì che l'azienda registrasse un forte aumento nelle quotazioni, addirittura in un solo giorno il suo valore in borsa crebbe di 100 milioni di euro. Da allora l'imprenditrice ha percepito compensi per 25.500 euro lordi nel 2021 e 36.700 euro nel 2022, peccato solo che abbia partecipato solo a 3 riunioni su 17, ovvero una nel 2021 e due nel 2022. Il tasso di assenteismo pari all'82,4% avrebbe spinto l'azionista Diego Della Valle a non riconfermarla.

I grandi nomi usciti dal cda di Tod's

La scelta di Tod's di non riconfermare la presenza di Chiara Ferragni nel cda non c'entrerebbe nulla, dunque, con lo scandalo dei pandori Balocco, si tratterebbe semplicemente di un provvedimento legato alle sue pochissime presenze in riunione. Del resto, proprio qualche mese fa Diego Della Valle l'aveva difesa dicendo: "Non vogliamo occuparci in modo frettoloso di un discorso che riguarda la dignità delle persone. Lasciate che le cose abbiano il loro corso. Fate giudicare le persone nei posti delegati per farlo". Nella lista di maggioranza per il rinnovo del board a spiccare tra i consiglieri uscenti (e non riproposti) non ci sarebbe solo Chiara Ferragni ma anche Luca Cordero di Montezemolo e Luigi Abete, entrambi legati da sempre da un forte legame di amicizia con Diego Della Valle.