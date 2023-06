Chiara Ferragni tra rose e cristalli, il top scintillante costa oltre 1000 euro Chiara Ferragni per la prima serata sull’isola di Capri ha scelto un look glamour e scintillante.

A cura di Giusy Dente

Mentre Francesca Ferragni si sta dedicando agli ultimi preparativi in vista del matrimonio, le sue sorelle Valentina e Chiara si stanno già godendo l'estate e le vacanze. Valentina è volata a Minorca (e sembrerebbe essere in dolce compagnia), mentre Chiara Ferragni si trova a Capri in compagnia di alcuni amici.

Chiara Ferragni torna a Capri

Per Chiara Ferragni non è la prima volta sull'isola, che è anzi un luogo a cui sono collegati tanti ricordi felici. Ci è stata con Fedez nel 2017, quando erano da poco una coppia: un viaggio romantico con giro in yacht fino in Costiera Amalfitana e Positano. Ci è tornata anche nel 2021, nuovamente in compagnia del marito, ma stavolta erano già marito e moglie e con loro c'erano anche i due figli Leone e Vittoria.

Sull'isola hanno festeggiato il successo di Mille, il tormentone estivo del rapper. Stavolta l'imprenditrice si sta godendo qualche giorno di relax a Capri insieme agli amici, tra cui Chiara Biasi, compagna di tante avventure e sempre presente nei momenti importanti.

Il look scintillante di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni non ha svelato precisamente dove sta soggiornando, a Capri. Dalle foto, sembrerebbe trattarsi di una grande villa privata con terrazza e vista sul mare. Se per il giorno la scelta, in fatto di outfit, è caduta su un abbigliamento comodo (ovviamente griffato), per la sera l'imprenditrice non ha potuto fare a meno di dare un tocco più glamour al suo look.

in foto: top Giuseppe Di Morabito

L'influencer ha cenato al ristorante Da Paolino. Per l'occasione ha puntato su un completo nero di Magda Butrym composto da blazer oversize e pantaloni svasati con applicazioni floreali. I pantaloni costano 845 euro. Il top girocollo richiama le rose applicate sul fianco. È una creazione di Giuseppe Di Morabito color argento, con due tagli cut-out e tre rose applicate frontalmente. Costa 1279 euro.

in foto: pantaloni Magda Butrym

Dello stilista, l'imprenditrice ha indossato già le creazioni, in passato. Il brand omonimo è nato nel 2015 e si è rapidamente imposto con collezioni che nel rispetto della tradizione, la rinnovano e modernizzano in chiave glamour e audace. Per completare l'outfit ha aggiunto un paio di décolleté nere.