Ferragni e Fedez a Capri, cena con festeggiamenti sull’Isola Azzurra Serata caprese per Chiara Ferragni e Fedez, da qualche giorno in vacanza su uno yacht tra golfo di Napoli e Costiera Amalfitana. Cena con torta per festeggiare “Mille” ,la hit estiva del rapper milanese cantata con Orietta Berta e Achille Lauro.

A cura di Redazione Napoli

Chiara Ferragni e Fedez passano da Ischia a Capri in una estate partenopea all'insegna delle vacanze in famiglia e dei festeggiamenti per i traguardi raggiunti. Sullo yacht dei Ferragnez ci sono ovviamente i due figli Leone e Vittoria ma anche la sorella Valentina Ferragni con il suo compagno Luca Vezil. Mare alla Marina Piccola e una obbligata puntata ai meravigliosi Faraglioni, pranzo alla Fontelina in baia, e in serata cena Da Paolino, dove lo chef presenta una torta spettacolare in onore di Federico Fedez e della hit estiva "Mille" con Orietta Berti e Achille Lauro.

Non finisce qui: la famiglia-influencer più famosa d'Italia qualche giorno fa annunciava il suo ruolino di marcia: «Siamo salpati ieri dalla Sardegna e abbiamo viaggiato tutta la notte in direzione costiera amalfitana; trascorreremo alcuni giorni in costiera amalfitana e tra Ischia, Capri, Positano, Amalfi».

L'estate 2021 è stata dunque caratterizzata dal grande ritorno dei vip sull'Isola Azzurra ma anche e soprattutto in Costiera. Due su tutti, la coppia d'oro del gossip mondiale di quest'anno, ovvero Jennifer Lopez e Ben Affleck che agli inizi d'agosto sono approdati a Capri facendo letteralmente impazzire i paparazzi prima a bordo di uno yacht da 110 milioni di euro e poi una passeggiata in via Camerelle tra le boutique capresi.