Chiara Ferragni “sfida” gli haters in intimo trasparente: quanto costa il reggiseno griffato “Qui per i commenti” ha scritto Chiara Ferragni, condividendo sui social un selfie in intimo, consapevole delle reazioni degli haters a cui è ormai abituata.

A cura di Giusy Dente

"Qui per i commenti" ha scritto ironica Chiara Ferragni, condividendo sui social con fan e follower un selfie in reggiseno, scattato davanti allo specchio. L'imprenditrice sa benissimo che foto di quel tipo danno il via a commenti che lei ormai ha imparato a non prendere sul serio, a cui non dà alcun peso: anzi, ci scherza sopra, continuando dritta per la propria strada. È abituata agli haters che la definiscono volgare, a quelli che ritengono inappropriato che una madre posi in lingerie, a quelli che le domandano cosa pensa suo marito vedendola mostrarsi in intimo. E difatti, la situazione si è ripresentata.

Chiara Ferragni stuzzica gli haters

Sul palco dell'Ariston, al debutto come conduttrice del Festival di Sanremo, Chiara Ferragni non ha portato solo l'Alta Moda firmata Dior e Schiaparelli, le lussuose Maison a cui ha affidato tutti i suoi cambi look. Ha portato un messaggio di autodeterminazione e libertà, invitando le donne ad essere più forti di chi quotidianamente cerca di ingabbiarle, di schiacciarle sotto il peso di stereotipi e preconcetti. L'imprenditrice ha rivendicato il diritto a scegliere cosa essere, senza doversi adeguare a ciò che la società si aspetta, a ciò che si ritiene sia giusto. E ha rivendicato il possesso sul proprio corpo, dunque a decidere autonomamente cosa farne e come vestirsi.

I suoi outfit sono spesso criticati, proprio da parte di chi ritiene che la vita di una mamma sia inconciliabile con quella di una donna che si piace, che si sente sexy e che non si vergogna a mostrarsi. Proprio per questi motivi, l'influencer è una fiera sostenitrice del Free the Nipple, il movimento per la liberazione del capezzolo, inteso come liberazione del corpo femminile dallo sguardo sessualizzante. Ma è anche un invito alla parità di genere. Lo slogan femminista, infatti, sostiene che ci sia una disparità sui social, dove i capezzoli femminili a differenza di quelli maschili vengono censurati. La foto di Instagram coi capezzoli in vista è una sfida non solo agli haters quindi, ma anche a Instagram, che ha policy molto restrittive in materia.

Leggi anche Chiara Ferragni controlla i lavori nella nuova casa: ci sono il camino e la vista su Milano

in foto: completo intimo Gucci

Quanto costa il reggiseno di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha "sfidato" Instagram non coprendo i capezzoli. Nel selfie condiviso sui social indossa un paio di pantaloni neri a vita alta e un reggiseno trasparente con coppe triangolari, bretelline sottilissime e fiocchetti decorativi. Il capo è impreziosito da una stampa logo all over, che rivela la Maison di provenienza: è lingerie firmata Gucci, come si può notare appunto dal ricamo GG presente su tutta la superficie. L'imprenditrice è una presenza fissa alle sfilate del brand, di cui indossa spessissimo le creazioni. La Casa di moda ha anche una linea di lingerie di lusso: collant, body, corsetti, slip, reggiseni. Il reggiseno sfoggiato da Chiara Ferragni sembrerebbe appartenere a un set. Sul sito ufficiale ce ne sono diversi disponibili, con slip abbinato: costano 750 euro.