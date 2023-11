Chiara Ferragni senza trucco: i visi veri non sono perfetti (e va bene così) Siamo abituati a una versione glamour di Chiara Ferragni impeccabile e truccata. Ma ogni tanto l’influencer si mostra senza problemi in versione acqua e sapone.

A cura di Giusy Dente

Una mattinata senza trucco è quello che ci vuole a volte. Capitano a tutti quei momenti in cui si cerca semplicità e naturalezza, in cui non si vuol perdere tempo davanti allo specchio o più semplicemente si vuol far respirare un po' la pelle. Sono attimi di detox che ci concediamo tutti, anche chi invece è abituato alla sovraeposizione e a una vita perennemente online che richiede mostrarsi sempre impeccabili, come Chiara Ferragni. L'imprenditrice condivide la sua vita sui social h24, mostrando la quotidianità da madre, moglie, lavoratrice tra viaggi, campagne pubblicitarie, eventi, red carpet. Tutto questo fa sì che fan e follower siano abituati a vederla in foto sempre "perfetta". Ma come ogni donna, anche l'influencer sa quando è il momento di mettere da parte mascara e rossetto. Ed è una versione di sé che non censura, ma che mostra alla pari di quelle più glamour.

Chiara Ferragni (quasi) sempre truccata

Chiara Ferragni ama molto il make-up. Non a caso, ha scelto di includere una collezione completa di trucchi anche nel suo brand. Sono prodotti che utilizza quotidianamente, mentre nelle occasioni speciali e di gala non ha dubbi: il suo make-up artist di fiducia è Manuele Mameli. Il professionista è amatissimo dalle celebrities. E proprio lui la affianca da sempre nei momenti importanti, per esempio il Festival di Sanremo: è stato Mameli a curare l'immagine dell'influencer, salita sul palco dell'Ariston nella prima e ultima serata della kermesse, nelle vesti di conduttrice.

Forse anche la piccola Vittoria sta ereditando la passione della mamma: di recente si è divertita a truccarla utilizzando dei glitter su tutto il viso, facendole da make-up artist speciale per un giorno. Sui social, dove mostra la sua quotidianità h24, fan e follower sono soliti vedere Chiara Ferragni sempre truccata, ma a questa versione patinata e impeccabile l'imprenditrice spesso affianca anche quella completamente al naturale.

La bellezza naturale è di tendenza

I social hanno generato una vera e propria ossessione per la propria immagine: si è diventati schiavi del confronto, è inevitabile paragonarsi a ciò che si vede online, spesso dimenticando che si tratta di immagini accuratamente selezionate e spesso ritoccate, che non possono essere elette a esempi di verità e realtà. L'ossessione non riguarda solo la propria immagine, ma anche quella altrui: sui social è facilissimo indossare i panni del leone da tastiera, giudicare, criticare, puntare il dito, letteralmente offendere in modo gratuito l'aspetto altrui. Ci sentiamo in diritto di farlo e per questo tendiamo tutti a mostraci sempre "perfetti", diventando schiavi di questa perfezione del tutto fittizia. Chiara Ferragni ha imparato nel tempo a gestire gli inevitabili commenti, che molto spesso riguardano il suo aspetto fisico: una delle critiche più gettonate riguarda il seno "troppo piccolo", è stata spesso invitata a ritoccarlo.

Chiara Ferragni senza trucco

L'imprenditrice, come molte altre colleghe del mondo dello spettacolo, non ha problemi a farsi vedere anche in versione naturale senza trucco, in controtendenza con quanto accadeva qualche anno fa, quando sarebbe stato impensabile postare immagini di questo tipo, perché "imperfette". Ora le celebrities se ne fregano un po' di più, compresa Chiara Ferragni. Anche se abbondano ancora online le foto di visi lisci, levigati e senza pori (l'aspetto che la il suo volto la quasi totalità delle volte), ogni tanto l'imprenditrice ama ricordarci che la vera pelle umana non è così. Abbiamo tutti (lei compresa) macchie, brufoletti, discromie: e va bene così, è del tutto normale.