Chiara Ferragni e la foto senza trucco: la rivoluzione social della bellezza al naturale Sempre più star pubblicano le proprie foto al naturale sui social, senza filtri né make up. L’ultima è stata Chiara Ferragni, che nella didascalia scrive: “Fresh and clean”

A cura di Beatrice Manca

"Fresh and clean". Con queste parole Chiara Ferragni, imprenditrice digitale e regina delle influencer di Instagram, ha pubblicato una foto in primo piano del suo volto al naturale, senza un'ombra di trucco. Fresh and clean, appunto. Non è la prima volta che vediamo Chiara Ferragni prima del make up, ma questa foto in cui si mostra orgogliosamente struccata e con una semplice t-shirt sembra davvero una rivendicazione di stile: è l'inizio di una rivoluzione sui social?

La foto di Chiara Ferragni al naturale

La t-shirt bianca, i capelli con due ciocche sistemate dietro le orecchie e il viso senza trucco, ma radioso al naturale, poggiato su una mano. Chiara Ferragni sposa la filosofia no make-up mostrandosi sui social senza ‘glow', mandando un massaggio di body positivity: in un'epoca dominata dai filtri sui social (incluso il controverso Bold Glamour) non dobbiamo farci schiacciare dalla pressione della perfezione a tutti i costi. Il make up è un divertimento e una possibilità espressiva, ma non dev'essere un obbligo: il nostro viso è perfetto così com'è.

Chiara Ferragni

Tutte le star senza trucco sui social

Chiara Ferragni non è l'unica star ad aver rinunciato al trucco: sempre più attrici, modelle e cantanti si mostrano sui social al naturale, invertendo la tendenza dello scatto ‘patinato' a tutti i costi. L'ultima, in ordine di tempo, è stata Kasia Smutniak durante una vacanza in India. Ma l'elenco è lungo: da Sabrina Ferilli, regina di bellezza acqua e sapone, a Miriam Leone, che posasorridente con l'asciugamano sui capelli. Perfino top model come Carla Bruni e Elle Macpherson sono fan dei selfie no make up. Stiamo assistendo a una rivoluzione social? La bellezza naturale è (finalmente) il nuovo trend.