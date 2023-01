Chiara Ferragni rilancia gli Ugg ma con la zeppa: il nuovo look per l’inverno è comodo e chic Chiara Ferragni ne sa una più del diavolo in fatto di tendenze e per l’inverno ha pensato bene di rilanciare un accessorio diventato cult. Di cosa si tratta? Degli stivali Ugg di pelliccia ma declinati in una inedita versione con la zeppa.

A cura di Valeria Paglionico

Chi meglio di Chiara Ferragni conosce le tendenze di stagione? Oltre a seguirle in modo impeccabile, riesce anche a lanciarle con i suoi continui scatti social, dove non esita a mostrarsi in versione super fashion. Nelle ultime ore lo ha fatto ancora, preannunciando quello che diventerà di sicuro l'accessorio must dell'inverno. Di cosa si tratta? Degli iconici stivali Ugg, quelli con l'interno imbottito di pelliccia, ma declinati in una versione inedita e glamour. Sebbene abbia puntato su un look super casual, è riuscita lo stesso ad apparire chic e sofisticata: ecco cosa ha indossato per la gita fuori porta all'insegna della cultura con i piccoli Leone e Vittoria.

Il look casual di Chiara Ferragni

Niente shooting fotografici, eventi fashion o presentazioni, ieri Chiara Ferragni l'ha dedicata alla cultura. Ha fatto visita alla Fabbrica del Vapore, a Milano, dove è stata allestita un'esclusiva mostra di Andy Warhol. Al suo fianco non c'era solo la sorella Francesca col figlio Edo, ha portato con lei anche i piccoli Leone e Vittoria, che si sono divertiti a giocare insieme tra opere d'arte iconiche. Per l'occasione ha scelto un look comodo e casual, abbinando un paio di jeans strappati dal taglio classico a un semplice maglioncino nero a girocollo e con le maniche lunghe. Per completare il tutto ha scelto un maxi cappotto beige, un modello in panno lungo fino alle ginocchia, e una Fendi Baguette della collezione realizzata con Tiffany&Co. (la versione più grande di quella sfoggiata da Vittoria).

Chiara ferragni con gli stivali Ugg

A fare la differenza nell'outfit di Chiara Ferragni sono state le scarpe. Ha lasciato nell'armadio i tacchi alti, ha preferito puntare sulla comodità così da non avere problemi a rincorrere i figli tra le sale del museo. Ha mixato stile cozy e glamour un paio di stivali Ugg color tabacco con la suola Platform.

Ugg mini Platform

Sebbene siano uguali a quelli classici, ovvero il modello di camoscio all'esterno e con la pelliccia teddy usata come imbottitura interna, si distinguono per la zeppa. Si chiamano Ugg Classic Ultra Mini Platform Chestnut e sugli e-commerce di moda vengono venduti a più di 200 euro. In quanti dopo averli visti indossati da lei non possono fare a meno di desiderarli?