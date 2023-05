Chiara Ferragni ricorda la sua prima sfilata in The Ferragnez 2: “Avevo un posto in piedi” Nella seconda stagione di The Ferragnez – La Serie Chiara Ferragni ha ricordato i suoi esordi nella moda. Si è soffermata soprattutto sulla prima sfilata a cui ha partecipato: all’epoca non era famosa ed è per questo che le venne assegnato un posto in piedi.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni è ormai un'imprenditrice di fama internazionale che è riuscita a costruire un vero e proprio "impero" che porta il suo nome. Ha lanciato un brand di abbigliamento il cui simbolo è il suo occhio azzurro, ha realizzato una linea di occhiali da sole e un'altra di gioielli, ha firmato prodotti per la scuola, uova di Pasqua e pandori natalizi: insomma, ha conquistato praticamente ogni settore dell'industria produttiva. In quanti però ricordano i suoi esordi ai tempi del blog The Blonde Salad? È stata lei stessa a ricordare i primi anni di carriera, lo ha fatto nella seconda stagione di The Ferragnez – La Serie, nella quale ha spiegato come sono state le prime sfilate a cui ha partecipato.

Dalle sfilate al primo Met Gala

Oggi siamo abituati a vedere Chiara Ferragni nei panni di business woman tra viaggi in giro per il mondo, eventi fashion e giornate trascorse in ufficio col suo staff, ma agli esordi per lei non è stato tutto semplice. Non ha mai nascosto di aver vissuto un momento di forte crisi quando da giovanissima si trasferì a Los Angeles per fare carriera, ma solo oggi ha capito che anche quella sofferenza l'ha aiutata a raggiungere gli innumerevoli traguardi odierni. In The Ferragnez – La Serie si è soffermata soprattutto sui suoi primi eventi mondani, dal Met Gala a cui partecipò con Calvin Klein alle sfilate che seguiva dai front-row. All'epoca si sentiva molto sola ma, nonostante ciò, sono state esperienze importanti per la sua carriera.

Chiara Ferragni alla sfilata Fendi F/W 2023–24

Chiara Ferragni e il ricordo della sua prima sfilata

La cosa che in pochi sanno è che ai suoi primi show fashion le venivano assegnati solo posti in piedi, visto che all'epoca solo in pochissimi la conoscevano. Le parole di Chiara sono state: "Alla mia prima sfilata ero in piedi, non ero neanche seduta, ero in un posto standing, però era stato super emozionante esserci". Col passare del tempo ha inoltre capito che gli show fashion non sono soltanto degli eventi per mettersi in mostra ma vere e proprie forme di spettacolo. A tal proposito ha dichiarato: "Adesso le sfilate non sono più soltanto degli show ma sono dei modi per comunicare un messaggio con il mondo. Quando sei ospite di un brand, naturalmente è buona educazione vestire quel brand". Oggi Chiara è felice dei traguardi raggiunti, si è lasciata definitivamente alle spalle il periodo buio dei tempi di Los Angeles ed è lieta di poter condividere col marito Fedez una enorme fetta del suo lavoro.