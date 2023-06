Chiara Ferragni, il look no bra con la canotta trasparente è un inno al Free The Nipple Per Chiara Ferragni la mini vacanza a Capri è terminata. Ha salutato l’isola con un look comodo senza reggiseno.

A cura di Giusy Dente

Chiara Ferragni è tornata a Capri per qualche giorno, in compagnia di alcuni amici. L'isola è un posto che ha nel cuore, a cui sono legati tanti ricordi di vacanze felici. Ci è stata con Fedez nel 2017, quando erano da poco una coppia; ci è tornata nel 2021 quando erano già marito e moglie, nonché genitori di Leone e Vittoria. Le prossime tappe per l'influencer saranno Parigi, Montecarlo e poi la Puglia. Si prospetta dunque un'estate "movimentata" e sempre in viaggio. Per salutare Capri, l'imprenditrice ha scelto uno dei suoi outfit preferiti all'insegna del no bra.

I look di Chiara Ferragni a Capri

Per il weekend al mare l'imprenditrice ha scelto look comodi e freschi (ovviamente griffati) tra borse di paglia, occhiali da sole, capelli da cow-girl, prediligendo capi in denim, canotte, shorts. Diverso lo stile serale: in questo caso ha puntato su un outfit scintillante e glamour, con un top tempestato di cristalli da oltre 1000 euro. Per il viaggio del ritorno ha puntato sulla comodità che solo il no bra sa regalare, uno stile che ama particolarmente e non solo perché pratico.

Chiara Ferragni fan del no bra

Se da un lato è senza dubbio che lasciare il reggiseno nel cassetto dia un certo comfort (sperimentato soprattutto durante il lockdown), dall'altro questo gesto porta con sé qualcosa di più: si configura come rivendicazione di libertà. Non è una tendenza passeggera, anche perché la moda da sempre punta sui nude look. Ma adesso si sceglie di dire addio a coppe e ferretti con più naturalezza, senza farsi condizionare dai diktat sociali.

Leggi anche Chiara Ferragni con Leone e Vittoria nella nuova casa: come saranno le camere dei bimbi

in foto: top Dior

Non a caso il Free the Nipple è un vero e proprio movimento (caro a Chiara Ferragnj) che vuole liberare questa parte del corpo femminile svincolandola dalla sessualizzazione, che vuole liberare le donne dal senso di vergogna rivendicando invece un pieno possesso sul proprio corpo, con consapevolezza.

Chiara Ferragni saluta Capri senza reggiseno

Per salutare Capri e rimettersi in viaggio, Chiara Ferragni ha indossato un paio di shorts Levi's, un cardigan lungo di Mango, mocassini Tod's e canotta beige trasparente Dior (costa 690 euro). L'influencer ha scelto di indossarla senza reggiseno."Sono una donna che indossa ciò che vuole" ha risposto una volta Chiara Ferragni a un hater che l'aveva criticata per un look giudicato eccessivamente sexy. L'imprenditrice sta dalla parte del movimento proprio per rimuovere la censura sui capezzoli femminili e rompere il tabù sul seno nudo e i capezzoli in vista, che nulla hanno di scandaloso o volgare.