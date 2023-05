Chiara Ferragni e Leone come due gemelli: vestono coordinati con le felpe gialle Chiara Ferragni e il piccolo Leone questa mattina si sono trasformati in due gemellini. Si sono vestiti in coordinato, diventando “membri onorari” del “yellow team”.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni si è presa una temporanea pausa dai viaggi professionali in giro per il mondo ed è libera di godersi la normale quotidianità milanese. Certo, si ritrova regolarmente in ufficio con tutto il suo team, ma stando a casa ha il tempo di dedicarsi anche alla famiglia. Come più volte ha dimostrato sui social, i figli sono la sua più grande ragione di vita e sorprende che diventino spesso protagonisti delle Stories social. Questa mattina, ad esempio, ha lasciato Vittoria a casa con papà Fedez e ha accompagnato il piccolo Leone a scuola. Il motivo? Ha voluto sostenerlo e ammirarlo a un evento speciale e lo ha fatto con un outfit che non poteva passare inosservato.

I look gialli di Chiara e Leone

Cosa ha indossato Chiara Ferragni per accompagnare Leone a scuola? Niente outfit iper griffati o audaci, ha preferito la semplicità di un completo casual. La cosa particolare è che si è vestita in coordinato con Leone, trasformandosi nella sua gemellina. Al motto di "Siamo il yellow team", mamma e figlio hanno sfoggiato la stessa felpa giallo pastello: se da un lato Chiara l'ha abbinata a un paio di jeans dalla linea dritta, alla borsa Constance di Hermès in rosa e alle Gazzelle di Adidas, per il bimbo ha preferito dei bermuda in tinta e delle scarpe da ginnastica bianche con gli strappi portate con i calzettoni a vista. I due non sono forse adorabili in versione coordinata?

I look coordinati di Chiara e Leone

Perché Leone si è vestito casual a scuola

È ormai risaputo che Leone Lucia Ferragni frequenti la scuola internazionale di Milano: sebbene i genitori ci tengano a "censurare" la coccarda ricamata sulla sua giacca, la divisa blu con blazer, pantaloni e maglioncino coordinato non lascia spazio a dubbi. Oggi, però, il piccolo ha potuto fare un'eccezione, venendo meno alle regole di dress code imposte dall'istituto. Il motivo per cui ha lasciato l'uniforme a casa e ha indossato un completino casual? La scuola ha organizzato lo "sports day", una giornata dedicata alle attività sportive, dal percorso con un uovo tra le mani alla corsa all'indietro. Mamma Chiara ha documentato tutto sui social con estremo orgoglio, condividendo le foto e i video con l'emoticon della faccina emozionata.

Leggi anche Chiara Ferragni senza reggiseno: il free the nipple come rivendicazione di libertà