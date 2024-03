Chiara Ferragni e la passione per Jacob Elordi, la sorella le regala il cero con il volto dell’attore Chiara Ferragni ha ricevuto in regalo un gadget dalla sorella Valentina che è stata negli Stati Uniti per lavoro: la candela ricevuta è un omaggio a una delle passioni dell’imprenditrice digitale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Per Chiara Ferragni sono giornate davvero particolari. Lei stessa ha definito questo periodo "strano, particolare" oltre che ovviamente doloroso, visto che la crisi con il marito Fedez non sembra rientrare. In occasione del compleanno del figlio Leone, la coppia è tornata a riunirsi, anche se non ci sono state testimonianze social della famiglia effettivamente unita: sia Fedez, che Ferragni hanno postato foto con i bambini da soli. Dopo il party a tema Sonic del figlio, l'imprenditrice ha postato su Instagram il look per il compleanno: ai fan non è sfuggito il dettaglio che si vede sullo sfondo, regalo della sorella Valentina da Los Angeles.

La candela con la faccia di Jacob Elordi

Tornata dal viaggio negli Stati Uniti, Valentina Ferragni ha portato un piccolo gadget alla sorella Chiara: si tratta della candela con il volto di Jacob Elordi, un cero che ritrae l'attore nei panni di un santo o di un prete. Da quando questo inverno è uscito Saltburn, Jacob Elordi, classe 1997 e già noto per aver recitato in Euphoria, è diventato la star più amata di Hollywood e non solo. Il suo personaggio nel film di Emerald Fennell, discendente di una famiglia ricchissima che possiede l'omonima tenuta, lo ha reso anche una delle persone più desiderate del momento: è addirittura stata creata una candela con il suo profumo nel film.

Chiara Ferragni non è immune al fascino di Jacob Elordi: già quando Patrick Dempsey era stato nominato persona più sexy del mondo, lei aveva detto di preferire Jacob Elordi. Anche in una puntata di The Ferragnez 2, l'imprenditrice aveva rivelato di essere rimasta incantata da Jacob Elordi all'after party del Met Gala 2022, scatenando la gelosia ironica di Fedez.

Quanto costa la candela

Da quando la sorella Valentina le ha regalato la candela lo scorso weekend, Chiara Ferragni l'ha messa al centro delle sue storie. Nelle storie dopo il compleanno del figlio Leone, infatti, si vede il cero del santino di Jacob Elordi nel bagno dell'attico di City Life. La candela non ha un prezzo esattamente accessibile, anche per via del fatto che si acquista online: il gadget costa 22,99 dollari. Se si aggiungono le spese di spedizione, si arriva a 60 dollari che corrispondo a 55 euro. L'idea regalo potrebbe rivelarsi azzeccatissima per molte persone, ma ordinarla dagli States non la renda la più economica delle candele.