Chiara Ferragni contro il dress code da matrimonio: alle nozze degli amici mostra le gambe in mini Dimenticate il classico dress code da matrimonio, Chiara Ferragni ha rivoluzionato le regole e alle nozze degli amici ha detto no alle gonne sotto al ginocchio, preferendo un adorabile minidress.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri pomeriggio è stato celebrato il matrimonio di Cecilia Malannino ed Eugenio Scotto e, dato che quest'ultimo è uno dei più famosi talent scout dei vip italiani, la cerimonia si è trasformata in una vera e propria parata di star. Francesco Facchinetti, Federico Rossi, Sara Daniele, Aurora Ramazzotti: tra i numerosi ospiti speciali c'erano anche i Ferragnez, che hanno approfittato della follia generale per tuffarsi in piscina e cantare in coppia Vorrei ma non posto, la canzone che ha segnato l'inizio della loro storia d'amore. Il dettaglio di stile che non è passato inosservato? Chiara Ferragni ha stravolto le regole di dress code da matrimonio indossando la minigonna.

Chiara Ferragni contro le convenzioni

È arrivato il momento di dire basta alle rigide regole di dress code da matrimonio, da quella che impone alle invitate l'uso dei colori pastello in primavera a quella di favorire gli abiti lunghi e principeschi.

Chiara Ferragni in Philosophy di Lorenzo Serafini

A dimostrarlo è stata Chiara Ferragni alle nozze della coppia di amici: per lei niente stole, dettagli gioiello o maxi gonne a sirena, per la cerimonia l'imprenditrice ha sdoganato il "divieto" di lasciare le gambe nude. Ha detto no ai vestiti sotto al ginocchio e ha indossato un minidress di raso color cipria di Philosophy di Lorenzo Serafini, un modello della collezione Resort 2024 con dei taschini laterali, una piega sul décolleté e le spalline sottili total black.

Chiara Ferragni con la mini Lady Dior

La minibag griffata di Chiara Ferragni

Per completare il tutto ha scelto un paio di sandali color nude col tacco alto e una mini Lady Dior bag in rosa antico. Naturalmente non sono mancati i gioielli di cristalli della Chiara Ferragni Collection, mentre per quanto riguarda l'acconciatura ha optato per una piega liscia ma vaporosa dall'animo retrò.

Chiara Ferragni a fine festa

Nel momento in cui il marito Fedez ha cominciato a intonare Vorrei ma non posto, l'imprenditrice non ha esitato a buttarsi in piscina con lui per cantare in coppia a squarciagola, il risultato? L'abito si è completamente bagnato ed è stata costretta a tornare a casa con una copertina avvolta intorno alla silhouette per proteggersi dal freddo.