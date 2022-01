Chiara Ferragni con ciabatte e calzini anche sulla neve: quanto costa l’accessorio “peluche” Chiara Ferragni e Fedez si stanno godendo una vacanza in Svizzera e sfidano il gelo con le stesse ciabatte “pelose”

A cura di Beatrice Manca

Chiara Ferragni ha una vera e propria passione per la coppia più odiata e snobbata della moda: ciabatte e calzini. La scorsa primavera diventò virale una foto in cui l'influencer sfoggiava le Yeezy slides, le ciabatte in gomma cult, con i calzini in cotone bianchi. In autunno ha fatto il bis, in versione logata, sfoggiando un paio di sandali Louis Vuitton con i calzini. L'ultima combinazione arriva direttamente dalla Svizzera, dove l'imprenditrice digitale si sta godendo una vacanza con gli amici: ciabatte in pelo e calzini jacquard.

Chiara Ferragni in Svizzera

Chiara Ferragni con le ciabatte in pelo

Chiara Ferragni e Fedez hanno dovuto rimandare la vacanza in montagna prevista a Capodanno per via del Covid: una volta usciti dalla quarantena sono partiti per godersi qualche giorno in Svizzera, dove l'influencer ha sfoggiato originali look da neve, compreso un originale cappello-sciarpa con orecchie da coniglio. Per godersi il tepore del caminetto acceso però ha scelto un accessorio particolarmente comodo: le ciabatte della capsule collection Gucci X North Face in morbido shearling, in vendita al prezzo di 690 euro.

ciabatte in shearling Gucci X The North Face (via Mytheresa.com)

Poteva rinunciare alla combinazione ciabatte e calzini in alta quota? Certo che no: nelle foto condivise dall'influencer si vedono dei particolari calzini "a tema" con un motivo norvegese a forma di fiocco di neve su fondo beige. L'accessorio è low cost ed è firmato Calzedonia.

calzini Calzedonia

Gli accessori coordinati di Fedez e Chiara Ferragni

Con una combinazione così calda e morbida si può anche sfidare il gelo invernale: Chiara Ferragni nelle foto cammina sulla neve fresca con le ciabatte in pelo e i calzini, per poi rientrare a godersi nel tepore dello chalet. Il marito Fedez non è da meno: anche lui indossa le stesse ciabatte, ma senza calzini, per passeggiare sotto la neve. Chiara Ferragni e Fedez sono una coppia molto affiata, anche nello stile: non resistono alla tentazione dei look "matchy-matchy" neppure sotto zero!