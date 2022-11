Chiara Ferragni come una farfalla: per la cena nel deserto indossa la tuta con le ali Tappeti, luci, musica e danze sotto le stelle: Chiara Ferragni si è goduta una cena beduina davvero speciale in Giordania, sfoggiando un look colorato da “miraggio” nel deserto.

A cura di Beatrice Manca

Chiara Ferragni sta vivendo un'esperienza magica: durante il viaggio in Giordania insieme alle sue amiche ha potuto trascorrere una serata tra le dune della valle Wadi Rum, cenando nel deserto tra tappeti, candele e cuscini ricamati, proprio come vuole la tradizione beduina. Per una cena tanto speciale serviva l'outfit adatto: l'imprenditrice digitale si è superata indossando un abito con le ali, come una farfalla colorata.

Chiara Ferragni cena nel deserto a lume di candela

Il viaggio di Chiara Ferragni in Giordania è una continua scoperta: ha soggiornato in un hotel da mille e una notte e poi ha visitato la città di Petra, una delle sette meraviglie del mondo. Insieme alle amiche più care si è immersa tra le dune del deserto, scoprendo una cultura antica e affascinante. La ciliegina sulla torta? La cena beduina in un sito storico nella Giordania meridionale, a 60 km circa a est di Aqaba. A fine serata l'influencer ha ballato sotto le stelle al ritmo della musica tradizionale, indossando una pesante giacca in montone: dettaglio che non deve stupirci, visto che le temperature nel deserto possono toccare anche lo zero di notte.

Chiara Ferragni in Dundas

Chiara Ferragni con la tuta farfalla

Per l'occasione l'influencer ha scelto un abito a dir poco spettacolare: una jumpsuit verde lime con scollatura a V e delle grandi maniche a pipistrello sfumate sui toni del verde. Quando allargava le braccia la stoffa simulava un paio di ali colorate, come quelle di una farfalla. La tuta "alare" è in realtà una rivisitazione del classico caftano firmato Dundas: il modello si trova in vendita in alcune boutique online statunitensi, come Saks Fifth Avenue, al prezzo di 1280 euro circa.

Il caftano Dundas (foto via Saksfifthavenue.com)

Ha poi completato il look con stivaletti bassi e imbottiti, probabilmente Ugg, e una pesante giacca in montone per ripararsi dal freddo. Look da antologia o miraggio nel deserto?