Chi ha vestito Elodie a Verissimo: l’abito floreale costa quasi 3mila euro

A cura di Valeria Paglionico

Verissimo è tornato con il doppio appuntamento del weekend, quello della domenica pomeriggio. Oggi, 9 marzo 2025, va in onda una nuova puntata del talk show di Canale 5 e tra gli ospiti accolti da Silvia Toffanin in studio c'è anche Elodie, definita dalla conduttrice una vera e propria dea. L'avevamo lasciata in versione cozy per la serata casalinga con Diletta Leotta, oggi la ritroviamo in tv con un meraviglioso look glamour e primaverile: ecco cosa ha indossato per il ritorno sul palco a poche settimane dal successo sanremese con Dimenticarsi alle 7.

Chi ha firmato il look di Elodie a Verissimo

Elodie è tornata negli studi Mediaset, quelli che hanno contribuito al suo successo, visto che è proprio ad Amici di Maria De Filippi che ha cominciato a conquistare il grande pubblico e a muovere i primi passi nella musica.

Elodie con Silvia Toffanin

Da sempre icona fashion dall'innata sensualità, anche in questa occasione è riuscita a dare il meglio di lei in fatto di stile. Per l'intervista a Verissimo si è rivolta a Versace, una delle Maison che spesso l'ha vestita per gli eventi pubblici. Seguita dalla stylist Giulia Cova, ha scelto un abito della collezione Primavera/Estate 2025, un modello che di sicuro farà tendenza durante la bella stagione.

Abito Versace

Quanto costa l'abito floreale di Elodie

L'abito midi arricciato di Versace indossato da Elodie a Verissimo si chiama Wild Roses (dal nome della stampa che lo decora), è in jersey di crêpe elasticizzato a fondo lilla con dei fiori gialli all-over. Si tratta di un modello midi e a maniche lunghe, con un drappeggio all'altezza del punto vita e un tirazip Medusa '95 tono su tono che impreziosisce la chiusura con zip posteriore nascosta.

Elodie in Versace

Qual è il prezzo del vestito? Sul sito ufficiale della Maison viene venduto a 2.950 euro. Per completare il tutto la cantante ha scelto un paio di pumps col tacco a spillo in raso tinta e una serie di gioielli scintillanti di Tiffany&Co, dalla collana di diamanti ai bracciali coordinati. Per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti ed extra lisci, mettendo così in risalto il colore nerissimo (abbinato alla manicure).