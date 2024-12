video suggerito

Chi ha vestito Elena D’Amario a Verissimo: il completo di ciniglia costa quasi mille euro Elena D’Amario è stata tra gli ospiti speciali della puntata di domenica di Verissimo. Chi ha firmato il completo di ciniglia che ha sfoggiato durante l’intervista di Silvia Toffanin? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Ieri è andata in onda una nuova puntata di Verissimo, il rotocalco di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin che da diversi anni ha raddoppiato il suo appuntamento settimanale. Tra gli ospiti che si sono lasciati intervistare nel pomeriggio domenicale c'era anche Elena D'Amario, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, tornata da tempo nel cast del talent come ballerina professionista. Sul palco è apparsa glamour ed elegante in un originale completo di ciniglia: chi lo ha firmato? Ecco tutti i dettagli del look che ha sfoggiato per l'esclusiva intervista.

Elena D'Amario veste griffata a Verissimo

Elena D'Amario è stata tra le grandi protagoniste della puntata di ieri di Verissimo, sul cui palco ha parlato non solo delle carriera cominciata ad Amici ma anche del suo desiderio di maternità e della ricerca del vero amore (cosa che ha lasciato intendere la fine della relazione con l'attore Massimiliano Caiazzo). Se al talent indossa sempre gli abiti della ballerina, spaziando tra completini sportivi micro, crop top che rivelano gli addominali e sinuose gonne svolazzanti, ora ha lasciato spazio al glamour. A curare il look per questa inedita ospitata è stata la Maison Etro.

Elena D'Amario in Etro

Quanto vale il look floreale di ciniglia

La ballerina di Amici a Verissimo ha puntato tutto sull'effetto velvet, un vero e proprio must delle feste. Per essere precisi ha scelto un completo in ciniglia stretch interamente decorato con una stampa floreale sui toni del marrone e dell'oro.

Look Etro

I pantaloni sono aderenti sui fianchi ma leggermente a zampa sul fondo, mentre il top è con maniche lunghe e collo alto, i loro prezzi? Sul sito ufficiale di Etro vengono venduti rispettivamente a 550 e 420 euro. Elena non ha rinunciato alle scarpe alte, ha infatti indossato un paio di pumps bordeaux con tacco e maxi plateau. Capelli sciolti e ondulati, make-up dai toni naturale e sorriso smagliante: la ballerina e coreografa ha dato prova di essere un'indiscussa icona di bellezza e di stile.