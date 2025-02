Chi ha firmato il look con gilet e pantaloni di Serena Rossi a Verissimo

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Serena Rossi è stata tra gli ospiti speciali della puntata domenicale di Verissimo, il rotocalco di Canale 5 che ormai da anni intrattiene il pubblico nel weekend. Reduce dal successo della sua Mina Settembre (che anche nella nuova stagione ha indossato l'iconico cappotto rosso), l'attrice è tornata in tv per lasciarsi intervistare da Silvia Toffanin. Negli studi di Mediaset ha raccontato sia della carriera che della vita privata, definendo la famiglia il suo "faro" e parlando del bellissimo rapporto che condivide con il figlio Diego. Chi ha firmato il look nero che ha scelto per l'esclusiva ospitata?

Serena Rossi torna in tv in total black

Per il ritorno in tv dopo il successo di Mina Settembre, Serena Rossi ha definitivamente abbandonato gli abiti del suo "alte-ego", dal cappotto rosso agli maglioncini vitaminici, questa volta ha lasciato trionfare il glamour, apparendo chic e fashion sul palco di Verissimo.

Serena Rossi e Silvia Toffanin

Seguita dalla fidata stylist Flavia Liberatori (che cura i suoi look da red carpet da anni), ha deciso di puntare sull'eleganza senza tempo del total black ma senza rinunciare a un tocco iper contemporaneo. Per l'occasione si è affidata alla Maison Sportmax, rivisitando un classico look mannish con un gilet al posto del tradizionale blazer.

Look Sportmax

Il look mannish "rivisitato" di Serena Rossi

Per essere intervistata da Silvia Toffanin Serena Rossi ha abbinato un paio di pantaloni palazzo dal taglio classico a un gilet-giacca in twill di cotone stretch con costruzione sartoriale e abbottonatura nascosta (tutto firmato Sportmax, sul sito ufficiale venduto rispettivamente a 320 e 550 euro).

Serena Rossi in Sportmax

Per completare il tutto ha scelto un body nero con scollo a cuore, un paio di sandali in tinta col vertiginoso tacco a spillo e un paio di orecchini pendenti tempestati di diamanti di Crivelli. Capelli sciolti e ondulati, make-up dai toni naturali e sorriso stampato sulle labbra: Serena Rossi è un'indiscussa icona di bellezza che ha fatto della semplicità il suo "marchio di fabbrica".