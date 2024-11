video suggerito

Chi ha realizzato l’abito di vetro che sembra un mosaico: indossare l’arte costa oltre 30 mila euro L’abito si ispira all’architettura Art Nouveau e alla lavorazione del vetro: è un capolavoro di artigianato, degno di una principessa contemporanea. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Oscar de la Renta

La collezione Autunno 2024 di Oscar de la Renta, realizzata sotto la co-direzione creativa di Laura Kim e Fernando Garcia, si ispira agli intricati design dell'architettura Art Nouveau e alla lavorazione del vetro. Spicca in particolare il look 45, un capolavoro di artigianato. Certo, forse poco pratico e sicuramente non adatto per una cerimonia o una festa qualunque, ma è bello anche solo sognare di potere un giorno indossarlo.

Oscar de la Renta

Chi è Oscar de la Renta

Oscar de la Renta (morto nel 2014) ha fondato il suo omonimo brand nel 1965, dopo aver lavorato per Lanvin e Balenciaga. Il marchio sin da subito si è imposto per le creazioni raffinate, glamour, estremamente curate nei dettagli, amatissime dalle first lady. Ha vestito Jackie Kennedy, Nancy Reagan, Laura Bush, Hillary Clinton e Michelle Obama. Porta la firma della Maison anche il prezioso ed elaborato abito da sposa di Amal Clooney, tra i più costosi mai realizzati (si parla di oltre 350 mila euro). Oggi alla guida della Maison ci sono i co-direttori Fernando Garcia e Laura Kim, che stanno portando avanti il ricercato progetto del fondatore, puntando su artigianalità, innovatività e creatività, mantenendo il brand nell'Olimpo dei marchi di lusso più amati.

Oscar de la Renta

Quanto costa il vestito-mosaico di vetro

Il Direttore creativo della Maison, aveva molto a cuore il progetto di questo abito da sogno. "Per alcuni mesi sviluppare questa idea mi è sembrato impossibile, il nostro team e l'India hanno lavorato duramente per realizzarla. Sono così orgoglioso di ciò che i nostri amati membri della squadra sono riusciti a realizzare in pochissimo tempo per la collezione autunnale" ha scritto una volta ultimata la realizzazione. Due sono state le fonti di ispirazione. Da un lato c'è il ricco patrimonio tessile indiano e dall'altro l'Art Nouveau. La lavorazione del vetro fu un campo in cui questo stile a inizio Novecento trovò una grandiosa forma espressiva.

Leggi anche CFDA Fashion Awards 2024: i vincitori degli Oscar della Moda e i look delle star sul red carpet

Oscar de la Renta

Spiccano in particolare nell'ambito del design i lavori di Louis Comfort Tiffany, Émile Gallé e dei fratelli Daum. Iconiche sono proprio le cosiddette lampade Tiffany (dal cognome dell'artista che le ha disegnate), diventate famose proprio per quei paralumi fatti con pezzi di vetro colorati dalla superficie iridescente. Gli stessi pezzi di vetro si ritrovano dell'abito realizzato da Oscar de la Renta. L'arredamento non c'entra, perché il mosaico si indossa. L'effetto è strabiliante. È un abito in vetro colorato, proprio come le vetrate Tiffany, impreziosito da una tassellatura di paillettes. Realizzato a mano da abili artigiani, ogni abito è necessariamente unico nel suo genere. Presenta una scollatura strapless dunque senza spalline e gonna ampia. Con la sua eleganza contemporanea e l'originalità, è il perfetto abito da sera per una principessa moderna.