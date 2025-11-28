Chi è Laila Hasanovic, la carriera nella moda della fidanzata di Jannik Sinner

Jannik Sinner e Laila Hasanovic sarebbero ufficialmente una coppia, anche se preferiscono godersi l'amore lontano dai riflettori, così da preservare la loro privacy. Si sarebbero conosciuti nella primavera 2025 grazie ad Alex Meliss, il social media manager di entrambi, e da allora non avrebbero più smesso di frequentarsi. Dopo essere stati paparazzati a Copenhagen lo scorso maggio, ora i due avrebbero organizzato una fuga romantica alle Maldive. Lei, inoltre, lo ha seguito e sostenuto durante le ATP Finals di Torino, apparendo per la prima volta nel box del tennista. In quanti sanno che Laila era già una famosa modella internazionale? Ecco tutto ciò che c'è da sapere sulla sua carriera e sul suo stile.

Laila Hasanovic, dai social alle collaborazioni con i marchi fashion

Nata a Copenaghen l'8 novembre 2000, Laila Hasanovic è diventata famosa negli ultimi mesi grazie alla relazione col tennista Jannik Sinner. La cosa che in pochi sanno è che nel mondo della moda era già nota da diversi anni. Si è diplomata alla Svendborg Gymnasium School e ha studiato negli Stati Uniti per un anno per diventare giornalista, poi ha dato il via alla carriera da modella debuttando su Instagram nel 2013.

Laila Hasanovic

È proprio sui social che si è fatta notare per fascino e bellezza, non a caso grazie alle foto e ai video postati è riuscita a stipulare lunghe collaborazioni con marchi del calibro di Armani e Prada Beauty. Nel 2019 ha rappresentato la Danimarca a Miss Universo, arrivando in finale, mentre nel 2025 ha sfilato sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia.

Laila Hasanovic

Oggi conta quasi 500.000 followers, gestisce un canale YouTube con vlog e con reel e tutorial racconta la sua vita quotidiana, la sua beauty routine e i suoi outfit. In passato Laila è stata legata a Mick Schumacher, il figlio di Michael, ma ora sembrerebbe aver trovato l'amore al fianco di Sinner. La relazione è cominciata da pochi mesi ma i due sarebbero già super affiatati (lei lo ha supportato durante le ATP Finals di Torino).

Laila Hasanovic con il Rolex al polso

Lo stile di Laila Hasanovic

Complice il lavoro nell'universo fashion, Laila Hasanovic cura sempre i suoi look nei minimi dettagli. Abiti da sera in delicata seta, sinuosi slip dress e vertiginosi tacchi a spillo: la fidanzata di Jannik Sinner ha tutte le carte in regola per diventare icona di bellezza e di stile a livello internazionale.

Ciabattine Hermès

Nel suo armadio, naturalmente, non mancano capi iconici e griffati, dalle galosce Hunter Original ai sandaletti di Hermès, fino ad arrivare ai bracciali Cartier e agli orologi Rolex. La sua passione, però, sono le borse firmate, dalle classiche Chanel in pelle trapuntata alle tracolle con il logo LV di Louis Vuitton, fino ad arrivare ai marsupi di Gucci. Insomma, Laila è una vera e propria diva glamour: scommettiamo che sentiremo parlare di lei ancora per molto?