Chi è Jazmin Grace Grimaldi, la figlia di Alberto di Monaco che ha seguito le orme di Grace Kelly

Porta un cognome famoso, lavora nel cinema ma per ora è riuscita a condurre una vita tranquilla, lontana dai riflettori e dal delirio di Hollywood. Parliamo di Jazmin Grace Grimaldi, la prima figlia del principe Alberto di Monaco. Essendo nata al di fuori del matrimonio, Jazmin Grimaldi non è nella linea di successione monegasca, ma forse è quella che si è avvicinata di più alle orme della nonna Grace Kelly, principessa e star di Hollywood. Lavora anche lei come attrice e di recente è salita alla ribalta per aver partecipato alle proteste dello sciopero degli attori di Hollywood.

Chi è Jazmin Grace Grimaldi

Il principe Alberto di Monaco, sposato con l'ex nuotatrice Charlene Wittstock, ha avuto una figlia prima del matrimonio. Jazmin Grace è nata nel 1991 da una relazione tra il principe monegasco e Tamara Rotolo, una ragazza statunitense conosciuta durante una vacanza in Costa Azzurra. Anche se la bambina ha sempre saputo la verità sulle sue origini è stata riconosciuta ufficialmente solo nel 2006 e oggi è in ottimi rapporti con il padre e con la sua famiglia, inclusa la principessa Charlene.

A differenza dei fratelli gemelli Jacques e Gabriella non è nella linea di successione, il che le ha permesso di avere una vita relativamente normale e libera da alcune regole. Anche se frequenta gli eventi della corte monegasca, Jazmin ha intrapreso una carriera nel cinema: ha avuto piccole parti nei film Cicada e The Scarlet M ed ha fatto la comparsa nella famosa serie tv The Marvelous Mrs Maisel.

Lo stile esuberante di Jazmin Grimaldi sul red carpet

Vendendoli vicini, è evidentemente la somiglianza di Jazmin Grimaldi con il padre Alberto. Il suo stile però è molto più colorato e ‘californiano' di quello del resto della famiglia: sul red carpet ama gli abiti in colori accesi, dall'arancio al blu elettrico e le fantasie floreali. Anche nel make up gioca col colore, con eyeliner grafici e labbra in primo piano. Se agli eventi monegaschi si ispira all'eleganza di nonna Grace Kelly con abiti bustier, gonne scintillanti e capelli con onde retrò, sui red carpet hollywoodiani osa con piume, scarpette scintillanti e gioielli maxi. Da diversi anni è fidanzata con Ian Mellencamp: c'è un altro royal wedding all'orizzonte?