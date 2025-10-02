Chi è il miglior pizzaiolo d’Italia del 2025 premiato ai Pizza Awards e quanto costa la sua pizza

I Pizza Awards hanno premiato le eccellenze italiane assegnando diversi riconoscimenti: il Miglior Pizzaiolo del 2025 è un nome molto noto nel settore.

La quarta edizione dei Pizza Awards ha eletto le migliori pizzerie e i migliori pizzaioli d'Italia. La cerimonia si è svolta presso Spazio Novecento a Roma il 29 settembre. Due nomi su tutti si sono distinti: Pepe in Grani è la Miglior Pizzeria d'Italia mentre il Miglior Pizzaiolo del 2025 è Francesco Martucci de I Masanielli. Sul fronte femminile, invece, si è distinta Roberta Esposito, patron di Marita e La Contrada, eletta Miglior Pizzaiola dell'anno.

Chi è Francesco Martucci

Francesco Martucci è nell'Olimpo del settore pizza: non solo ha tanti riconoscimenti all'attivo, ma vanta soprattutto l'affetto e l'approvazione di una vastissima clientela, innamorata della sua cucina. La sua pizzeria I Masanielli si trova a Caserta, aperta nel 2001 inizialmente solo per l'asporto. Era un vero e proprio regno della sperimentazione, un laboratorio creativo.

Il punto di forza, che ha permesso a Martucci di distinguersi, infatti, è stato proprio la sua costante voglia di crescere, la sua inventiva, il suo desiderio di porsi a metà strada tra tradizione e innovazione. Il ristorante negli anni ha cambiato sede: dopo il primissimo locale per l'asporto c'è stato il trasferimento nel seminterrato di Viale Lincoln con 70 posti a sedere e infine lo spostamento nell'attuale locale in Viale Douhet 11, vicino alla Reggia vanvitelliana.

Pizza Awards 2025: i premi vinti da Francesco Martucci

Secondo i Pizza Awards 2025 è Francesco Martucci il Miglior pizzaiolo d'Italia, ma non solo. Secondo i giudici del concorso, spetta al suo locale anche il premio della Miglior Carta delle Pizze. Inoltre è salito sul podio della classifica Migliore pizzeria d'Italia. Questo riconoscimento è andato a Pepe in Grani, seconda classificata I Masanielli e al terzo posto Seu Illuminati di Pier Daniele Seu. Questi premi per Martucci sono solo gli ultimi di una lunga lista: Miglior impasto 2020 per Gambero Rosso, Miglior frittatina 2021 per 50 Top Pizza, l'inserimento tra le Migliori pizzerie di Gambero Rosso del 2026.

Quanto costa mangiare da I Masanielli di Francesco Martucci

Il menu delle pizze ha una particolarità: la pizza a tre temperature. Si può scegliere tra: vapore 100°, fritta 180° e forno 400°. La Margherita costa 8 euro, ma ci sono scelte anche molto più originali, per chi ama sperimentare e non teme di allontanarsi dalla tradizione. Tra le più costose: la Saturnia da 14 euro, la Quasi Vitel Tonné da 16 euro, la Fiori di Zucca al Quadrato da 16 euro. Ampia la scelta di fritti: crocché, frittatine, arancini in versione classica o rivisitata con altri ingredienti.