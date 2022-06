Charlotte Casiraghi, rivoluzione di stile a Roma: sfoggia i maxi loghi e lo smalto verde acqua Charlotte Casiraghi e il marito Dimitri Rassam erano a Roma per un matrimonio: il look scelto per la cerimonia rivoluziona il bon ton all’insegna del colore.

A cura di Beatrice Manca

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Royals ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Mentre tutti gli occhi del mondo erano puntati sulla famiglia reale inglese e sulle celebrazioni per il Giubileo di platino della regina Elisabetta II, le royals monegasche passeggiavano per le strade di Roma. Charlotte Casiraghi era in Italia insieme al marito Dimitri Rassam, alla madre Carolina di Monaco e a Beatrice Borromeo. Casiraghi era invitata al matrimonio dell’amica Vanina Mandelli e ha stupito tutti con un insolito look "multicolor" con il logo bella vista.

Charlotte Casiraghi rilancia la logomania

Sarà l'estate, sarà l'aria della Capitale che fa tanto "Vacanze Romane", fatto sta che una Charlotte Casiraghi così colorata non l'avevamo mai vista. Dopo aver incantato Cannes in un abito blu notte, l'icona di stile monegasca in Italia rilancia il look "total logo": per il matrimonio di Vanina Mandelli, nella chiesa di San Lorenzo in Lucina, ha scelto un tailleur multicolor di Chanel con una stampa che ripeteva il logo su giacca e gonna. Il logo bene in vista da sempre divide la moda: è cool o semplicemente poco elegante? Charlotte Casiraghi non si lascia sfiorare dal dubbio e abbina al tailleur una borsa viola di Chanel, brand di cui è testimonial.

Charlotte Casiraghi con lo smalto verde acqua

Ma il tailleur con stampa logo non è l'unica ‘trasgressione' di stile di Charlotte Casiraghi: tra i dettagli del look stupisce soprattutto lo smalto colorato, di un'insolita tonalità verde acqua. Intendiamoci: non c'è nessuna regola di protocollo che "vieti" alla famiglia reale monegasca un colore o un look specifico, ma è comunque raro vedere Charlotte Casiraghi indossare accessori così arcobaleno, specialmente durante una cerimonia di nozze. Non possiamo non seguire il suo esempio nei prossimi look estivi: via libera a tinte sgargianti e a manicure nei colori del mare!