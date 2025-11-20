Charlene di Monaco “ricicla” la tiara del matrimonio: perché la Diamond Foam è rivoluzionaria

Charlene di Monaco ha partecipato al Monaco National Day 2026 e per l’occasione ha riciclato la tiara del suo matrimonio con Alberto. Qual è il significato simbolico del gioiello?

Ieri è stata una giornata importante per il Principato di Monaco: come da tradizione, si sono tenute le celebrazioni per la Fête du Prince, meglio nota come la Giornata Nazionale del Principato di Monaco, durante la quale si commemora San Ranieri, il santo patrono. Dopo la classica apparizione al balcone di Palazzo Grimaldi, il principe Alberto e la moglie Charlene hanno partecipato all'evento di gala serale. La principessa, in particolare, ha rispolverato la preziosa tiara che aveva indossato al matrimonio: com'è nato il gioiello e per quale motivo può essere considerato rivoluzionario?

Chi ha realizzato la Diamond Foam Tiara di Charlene di Monaco

Si chiama Diamond Foam ed è la tiara di diamanti che la principessa Charlene di Monaco ha indossato alla serata di Gala per la Festa Nazionale del Principato di Monaco. Dove l'abbiamo già vista? Al suo matrimonio col principe Alberto, celebrato l'1 luglio 2011. Il diadema venne realizzato da Lorenz Bäumer, gioielliere di Place Vendôme a Parigi, che modellò personalmente l'accessorio, dando vita a un pezzo unico modellato a immagine della principessa. Composta da diamanti taglio brillante, taglio baguette e oro bianco lucido per un effetto specchio, è impreziosita da un pavimento di diamanti rotondi e baguette e da 11 diamanti a goccia (il più grande pesa 8 carati). La sua particolarità? Può essere indossata sia come accessorio per capelli che come spilla, visto che la sua asimmetria la rende molto diversa dai diademi classici.

Alberto e Charlene al Monaco National Day 2026

Il significato simbolico della tiara del matrimonio della principessa Charlene

La tiara Diamond Foam ha incarnato alla perfezione l'animo rivoluzionario della principessa Charlene in un giorno importante come il matrimonio (non a caso è stata lei stessa a sceglierlo tra una vasta selezione di preziosi). Innanzitutto decidere di affidarsi al gioielliere Lorenz Bäumer è stato un gesto di "rottura": la moglie di Alberto ha infatti interrotto la tradizione dei principi Grimaldi, da sempre fedeli clienti di Van Cleef & Arpels. Come se non bastasse, nasconde anche un preciso significato simbolico: è stata pensata per riprodurre il movimento delle onde dell'Oceano, così da rendere omaggio alla passione per il mare e per il nuoto della principessa.