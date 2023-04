Charlene di Monaco, chic anche sul campo da tennis: look total white alla finale del torneo Il Principe Alberto e sua moglie Charlene Wittstock sono stati gli ospiti d’onore del Rolex Masters di tennis di Monte Carlo.

A cura di Giusy Dente

Si è svolta sul campo Court Rainier III del Principato di Monaco la finale del torneo Atp 1000 di Montecarlo. Ad avere la meglio è stato il 25enne Andrey Rublev: il tennista russo ha vinto per la prima volta il torneo monegasco battendo il danese Holger Rune. All'evento non poteva mancare la coppia reale: erano presenti sia il principe Alberto che sua moglie Charlene. È stata proprio quest'ultima a consegnare il premio al vincitore. Per l'occasione la principessa ha scelto un look total white, confermandosi icona di stile ed eleganza in ogni occasione.

Quanto costa il look di Charlene di Monaco

Ormai il periodo buio di Charlene di Monaco sembra essere acqua passata. La principessa ha fatto preoccupare la famiglia e l'intero principato, quando ha prolungato la sua permanenza in Sudafrica. È stata bloccata lì molto più del previsto a causa di problemi di salute, che hanno ritardato il suo ritorno a casa. Dal momento in cui ha riabbracciato il marito e figli ha ripreso lentamente in mano la propria vita e la propria quotidianità, inevitabilmente fatta anche di impegni ufficiali e uscite pubbliche.

Ne ha disertate pochissime nell'ultimo periodo, facendosi vedere molto spesso sia da sola che in compagnia. Proprio col marito, il principe Alberto, è tornata alla finale del torneo Atp 1000 di Montecarlo. La coppia reale è da sempre ospite d'onore dell'evento e dunque hanno presenziato anche quest'anno. C'erano anche i loro figli, i gemelli Jacques e Gabriella.

La principessa Charlene per l'occasione ha scelto un look del suo brand del cuore: da tempo è Akris a firmare i suoi outfit. Era anche in prima fila alla sfilata della Maison svizzera, a conferma della fiducia che ripone nello stilista Albert Kriemler. La moglie del principe Alberto ha indossato la giacca monopetto Glenn e i pantaloni a gamba dritta Carl coordinati.

Costano rispettivamente 2990 euro e 1390 euro sul sito ufficiale del brand. Ha aggiunto un top con spalle in tulle color écru dello stesso marchio: costa 560 euro. In totale il completo in tre pezzi costa 4940 euro. Infine ha completato l'outfit chic con un paio di sofisticati occhiali da sole firmati Ferragamo.