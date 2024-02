Chanel Totti, il suo ultimo oggetto del desiderio sono i guanti tagliati Nuovo acquisto per Chanel Totti. Anche lei sta seguendo il trend dell’inverno: sono tornati di moda i guanti e ha scelto il modello tagliato sulle dita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Quando si tratta di moda, Chanel Totti è sempre in prima fila. Sicuramente la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti ha una grande passione per le tendenze e sui social è molto attiva, con fan e follower, nel condividere tutto ciò che riguarda questa sfera di suo interesse. Dalle acconciature ai beauty look fino allo shopping, è frequente vederla nel suo salone di fiducia (lo stesso della mamma) o nei suoi negozi del cuore. La sedicenne di solito predilige look da diva, con dettagli come piume, paillettes e cristalli. Dalla showgirl ha ereditato la passione per una Maison in particolare, quella di cui porta il nome non a caso e di cui possiede molti accessori. Abituati a vederla con outfit glam, tutti sono rimasti sorpresi dal suo nuovo acquisto.

Chanel Totti in versione motociclista

I guanti sono il trend dell'inverno 2024. Non è sfuggita la loro massiccia presenza anche sul palco dell'Ariston: in tantissimi hanno aggiunto questo dettaglio ai loro look sanremesi, rendendoli unici e originali. I guanti hanno conquistato anche Meghan Markle, che li ha usati per rendere ancora più chic e sofisticato l'outfit scelto per un evento di beneficienza a Vancouver. Insomma, i guanti sono tornati di moda e se ne è accorta anche Chanel Totti, che però ha optato per qualcosa di rock.

La 16enne ha mostrato il suo ultimo acquisto: guanti di pelle in diverse colorazioni, caratterizzati dal tradizionale taglio all'altezza delle dita e apertura in corrispondenza del pollice. Li ha poggiati su una T-shirt nera dai simboli inconfondibili: l'asso di picche è l'icona dei Motorhead e proprio Ace of Spades è il titolo del quarto album in studio dei trio di Londra e di una loro canzone. A quanto pare, Chanel Totti nasconde un lato inaspettato!