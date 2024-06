video suggerito

Chanel Totti, gli occhiali da sole tartarugati sono l'accessorio da avere per l'estate 2024 L'estate 2024 è cominciata anche per Chanel Totti: la figlia dell'ex capitano della Roma e di Ilary Blasi ha sfoggiato un paio di occhiali anni Settanta super glamour.

A cura di Arianna Colzi

Chanel Totti

Chanel Totti è partita per Napoli. La figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi ha lasciato Roma per il capoluogo partenopeo per una giornata all'ombra del Vesuvio. Nei giorni scorsi la 17enne aveva fatto discutere per via di un blazer con slogan femminista che aveva fatto ipotizzare una crisi tra lei e il fidanzato Christian Babalus. Non sappiamo con chi sia andata a Napoli visto che nelle storie Instagram ha postato solo qualche selfie e qualche scatto in un atelier con cui collaboro. Non sono però passati inosservati gli occhiali con effetto tartarugato in pieno stile anni Settanta.

Gli occhiali da sole di Chanel Totti sono un must have

Tartarugati o con la montatura minimal, gli occhiali squadrati anni '70 sono la tendenza indiscussa di questa Primavera/Estate 2024. La star stanno tornando a sfoggiare i mitici e intramontabili Aviator, gli occhiali da sole (o da vista) simbolo anche di una certa Hollywood, Robert Redford e Marlon Brando inclusi. Gli occhiali anni Settanta, quindi, sono il tocco glam anche ai look più audaci o aiutano a rendere ancora più formali alcuni outfit, come l'abbinamento che ha fatto Elodie qualche settimana fa.

Chanel Totti con gli occhiali anni Settanta

Chanel Totti sceglie una montatura squadrata anni Settanta con il tocco dell'effetto tartarugato, una delle texture più in voga quarant'anni qua per quanto riguarda gli occhiali sia da vista che da sole. Si tratta di un paio di occhiali del brand statunitense Liberated Eyewear modello Retro me This e costano 119 euro. Un paio di occhiali che è molto più di un semplice accessorio, visto che può riuscire a dare più grinta ed eleganza a un look semplice come quello di Chanel Totti: la ragazza infatti ha indossato semplicemente un paio di jeans con un crop top nero e dei combat boots con suola di gomma.