Centomila euro di danni dopo la sfilata Valentino a Roma: Dior fa marcia indietro sul risarcimento? Secondo il sito Wwd, Dior aveva chiesto a Valentino un risarcimento per aver impedito l’accesso alla boutique durante la sfilata a Piazza di Spagna. Cos’è cambiato?

A cura di Beatrice Manca

La vicenda tra Dior e Valentino potrebbe aver trovato una soluzione pacifica: la casa di moda francese aveva chiesto un risarcimento danni, stando a quanto riportava il sito Wwd, per le perdite subite durante la sfilata di Alta Moda di Valentino organizzata a Piazza di Spagna. Oggi alcune fonti suggeriscono che la richiesta sarebbe stata annullata, forse proprio in seguito al trambusto mediatico, per preservare il rapporto di "rispetto" tra le due Maison.

L'8 luglio 2022 Valentino ha chiuso le sfilate di Haute Couture con un magniloquente show sui gradini di Trinità dei Monti. La stessa sera il retail manager di Dior Italia avrebbe inviato una lettera, visionata dalla redazione di Wwd, in cui chiedeva alla casa di moda romana un risarcimento da 100mila euro. Motivo: l'allestimento dello show avrebbe impedito il traffico pedonale alla piazza, penalizzando l'accesso alla boutique di Dior e quindi le vendite.

Valentino Haute Couture

Sempre il sito Wwd ha pubblicato un nuovo articolo con gli ultimi sviluppi: alcune fonti hanno rivelato che una seconda lettera di Dior avrebbe annullato le richieste della precedente. Nessuno dei due brand ha confermato né smentito l'intera vicenda. Le fonti anonime citate dal sito di moda parlano di "rapporti cordiali" tra le due case di lusso e "rispetto reciproco". Tra Dior e Valentino infatti esistono anche profondi rapporti personali: i due stilisti, Pierpaolo Piccioli e Maria Grazia Chiuri, hanno lavorato insieme per anni proprio nella casa di moda fondata da Valentino Garavani. Pace fatta dunque?