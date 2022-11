Cecilia Rodriguez anticipa il Natale in rosso: blazer, minigonna e panciotto sono coordinati Cecilia Rodriguez ha partecipato alla conferenza di presentazione di Ex On The Beach 4 insieme al futuro marito Ignazio Moser. Per l’occasione ha puntato su un adorabile e glamour look total red, anticipando il natale.

A cura di Valeria Paglionico

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono finiti sulle prime pagine dei giornali nelle ultime settimane e il motivo è molto semplice: dopo essersi incontrati al GF Vip nel 2018, l'anno prossimo si sposeranno, coronando così il loro sogno d'amore. La proposta è arrivata durante una romantica vacanza in montagna e da allora l'argentina non può fare a meno di mette in mostra il prezioso anello di diamanti che le è stato regalato dal compagno. Oltre a dedicarsi ai preparativi delle nozze che, come da loro annunciato verrà celebrato a ottobre 2023, i due continuano anche a lavorare insieme: a partire dal prossimo 30 novembre saranno ancora una volta al timone di Ex On The Beach Italia, programma arrivato alla quarta edizione che andrà in onda in streaming su Paramount+.

Il look total red di Cecilia Rodriguez

Ieri si è tenuta la conferenza stampa di presentazione di Ex On The Beach Italia 4 e ad attirare tutti i riflettori su di sé è stata Cecilia Rodriguez, apparsa più glamour che mai.

Cecilia Rodriguez in Federica Tosi

Sarà perché sente già la magia natalizia nell'aria o perché semplicemente intendeva puntare su uno dei trend di stagione, ma la cosa certa è che ha scelto un outfit total red, anticipando così le feste ormai alle porte. Si è rivolta ancora una volta al brand Federica Tosi (che aveva già firmato l'outfit indossato dall'argentina a Verissimo), sfoggiando un adorabile tailleur rosso a tre pezzi: giacca monopetto avvitata, panciotto con i bottoni in tinta e minigonna con uno spacchetto laterale.

Cecilia Rodriguez con gli accessori "a contrasto"

Per completare l'outfit dal mood natalizio ha scelto degli accessori a contrasto, dalla pochette di raso firmata Halìte alla pelliccia, fino ad arrivare ai décolleté col cinturino gioiello intorno alla caviglia di Ninalilou, tutti erano in rosa cipria. Cecilia ha poi tenuto i capelli sciolti e ondulati, mentre per quanto riguarda il make-up ha scelto dei colori molto naturali. Ignazio, invece, ha puntato sui toni del sabbia con maglioncino e jeans chiaro, entrambi firmati Alpha Studio e abbinati a degli stivali beige di Scarosso. Insomma, la coppia sembra essere prontissima per dare il via a questa nuova avventura: riusciranno a far innamorare i concorrenti di questa edizione?