Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas, red carpet di coppia scintillante: “Il miglior appuntamento” Sono sposati da 22 anni ma sono ancora affiatati come il primo giorno: Catherine Zeta Jones e Michael Douglas incantano con il loro stile alla cena dei Bafta Burns Bash.

A cura di Beatrice Manca

Ventidue anni di matrimonio e ancora si divertono agli appuntamenti. Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas sono una delle coppie più longeve (e glamour) di Hollywood. Di recente sono tornati sotto i riflettori per la loro apparizione di coppia al Bafta Annual Burns Bash, dove hanno sfilato sul tappeto rosso mano nella mano. Completo blu per lui, abito scollato e aderente per lei che, in fondo in fondo, non ha ancora abbandonato il personaggio di Morticia Addams!

Catherine Zeta-Jones si ispira allo stile di Morticia Addams

Catherine Zeta-Jones si è trasformata in Morticia Addams per la serie Netflix Mercoledì di Tim Burton, dove recita accanto a Jenna Ortega. La serie è stata rinnovata per una seconda stagione e, anche fuori dal set, l'attrice si ispira alla diva gotica per eccellenza. In che modo? Rubandole un tratto caratteristico degli outfit: la scollatura profonda e lo strascico degli abiti lunghi.

Michael Douglas e Catherine Zeta–Jones

Il look dorato di Catherine Zeta-Jones ai Bafta

Per la cena di gala dei Bafta l'attrice ha scelto un abito lungo e aderente bicolor, con corpetto dorato in mesh e gonna nera che terminava in uno strascico. L'abito, scollato e senza maniche, era abbinato a pochi gioielli: un bracciale e un paio di orecchini pendenti. L'attrice ha scelto di lasciare i capelli scuri sciolti sulle spalle e di puntare su un make up intenso che sottolineava lo sguardo.

Catherine Zeta–Jones al Bafta Burns Bash 2023

Al suo fianco il marito Michael Douglas invece ha scelto i toni del blu, indossando un classico completo due bottoni con i mocassini. "È stato il miglior appuntamento", ha scritto l'attrice sui social. Dopo 22 anni di matrimonio sembrano più affiatati che mai!