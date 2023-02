Catherine Zeta-Jones, red carpet di famiglia: sfila in abito leopardato con marito e figlio Michael Douglas (78) e Catherine Zeta-Jones (53) hanno sfilato sul red carpet col loro primogenito. Occhi puntati sulla bellissima attrice, in animalier.

da sinistra: Dylan Douglas, Michael Douglas e Catherine Zeta–Jones

Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones sono una delle coppie hollywoodiane più longeve, amatissimi dai fan. I due attori sono l'esempio perfetto di un amore che non ha età: 53 anni lei e 78 lui, sono felicemente sposati dal 2000. Hanno due figli: Dylan nato nel 2000 e Carys nata nel 2003. Proprio il primogenito ha sfilato con loro sul red carpet, in occasione di una premiere cinematografica a Los Angeles.

Catherine Zeta–Jones in Carolina Herrera

Quando il red carpet è di famiglia

Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones hanno preso parte alla premiere del film "Ant-Man and the Wasp: Quantumania", la seconda parte della saga targata Marvel che vede il 78enne protagonista. Con loro c'era anche il figlio maggiore, Dylan. Il 23enne si è laureato l'anno scorso alla Brown University ed è più presente, rispetto alla sorella minore, agli eventi pubblici. Carys, viceversa, è molto più riservata: anche lei studia all'Università, ma non ama comparire alle serate di gala coi genitori, entrambi divi di Hollywood.

Il look dell'attrice sul red carpet

L'attrice ha catalizzato su di sé l'attenzione sfoggiando sul red carpet un elegante abito da sera in tessuto jacquard dal design leopardato e silhouette a colonna. Si tratta di una creazione firmata Carolina Herrera, con scollo quadrato senza spalline, corpetto stretto in vita, ampia gonna sovrapposta con orlo asimmetrico. Fa parte della collezione Pre Fall 2023 della Maison.

in foto: abito Carolina Herrera

Lo ha abbinato a un paio di décolleté nere con cinturino. Ha infine aggiunto pochi gioielli per dare un tocco di luce prezioso: anello e orecchini. Elegantissimo in abito blu e mocassini coordinati il marito Michael Douglas; look più giovanile per il figlio della coppia, che ha sfilato in blu navy (abbinato all'outfit paterno), ma con camicia a fantasia e scarpe da ginnastica.