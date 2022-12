Caterina Balivo festeggia Capodanno ai Caraibi con il bikini rosso portafortuna Caterina Balivo ha deciso di regalarsi una pausa rigenerante prima di affrontare il 2023: una vacanza ai Caraibi tra bikini e vestaglie in seta.

A cura di Beatrice Manca

Natale con i tuoi, Capodanno… ai Caraibi! Caterina Balivo si sta godendo gli ultimi giorni dell'anno in un vero paradiso terrestre: l'isola di Canouan, nell’arcipelago di St. Vincent and Grenadines, una delle destinazioni più esclusive dei Caraibi. Dopo aver trascorso le feste con la famiglia, sfoggiando candidi pullover a trecce e cardigan rossi, ha lasciato da parte maglioni e abiti pesanti per passeggiare al sole in costume da bagno.

Il bikini rosso di Caterina Balivo

Caterina Balivo ha deciso di regalarsi una pausa rigenerante prima di affrontare il 2023: su Instagram ha documentato le prime giornate di vacanza tra passeggiate sulla sabbia bianchissima, mare cristallino, cene di lusso all'hotel Soho Beach House e lunghe sessioni di yoga mattutine. Tutto questo, però, rispettando le tradizioni: poteva mancare un tocco di rosso nei suoi look di fine anno? La conduttrice tv ha scelto un costume "portafortuna" per i primi bagni ai Caraibi, un bikini a triangolo con laccetti e un festoso motivo di rouches.

Il bikini rosso di Caterina Balivo

Nessun dettaglio è stato lasciato al caso: manicure e pedicure sono perfettamente coordinate al bikini, con smalto rosso vivo. Il tocco finale? Gli occhiali color avorio con montatura spessa e i capelli lasciati al naturale, mossi dalla salsedine.

Caterina Balivo sulla spiaggia di Canouan

Caterina Balivo con il kimono in seta stampata

Per la sera, la conduttrice Caterina Balivo ha sfoggiato un look glamour: una tuta aderente con leggings a staffa completata da un kimono in seta verde e rosa (forse un modello vintage di Gucci) morbidamente allacciato in vita, orecchini a goccia e mules trasparenti verde chiaro.

Caterina Balivo

Dopo cena la conduttrice ha arrostito i marshmellow sul fuoco. "Grata" ha scritto sui social, condividendo le istantanee della sua vacanza: come passerà l'ultima notte dell'anno?