Caterina Balivo col passamontagna a New York: affronta il freddo con gli accessori di pelliccia Caterina Balivo è volata a New York con la famiglia e sui social ha mostrato il suo look anti-freddo. Ha puntato sul total white, sorprendendo i fan con un originale passamontagna di pelo.

A cura di Valeria Paglionico

Caterina Balivo ha dato il via al 2023 col botto: insieme alla famiglia è volata in America e, dopo essersi concessa qualche giorno sotto al sole dei Caraibi, ora sta visitando New York. Se fino a qualche ora fa si lasciava immortalare in bikini sul bagnasciuga, ora ha dovuto rivoluzionare il suo armadio "vacanziero". Complici le temperature gelide della Grande Mela, ha lasciato spazio a dei capi più caldi e pesanti, approfittandone per seguire il trend furry. Nelle ultime ore, in particolare, sui social è apparsa irriconoscibile con un originale passamontagna di pelliccia: ecco chi ha firmato e quanto costa l'accessorio che spopola tra le star nei mesi freddi dell'anno.

Caterina Balivo, look candido in inverno

"A New York i primi due giorni li passi col naso all’insù, contemplando la grandezza di questi mostri di specchi, cercando una fine che a volte non trovi. Come nella vita", sono state queste le parole con cui Caterina Balivo ha dato il via a una nuova giornata newyorkese. Sebbene non si sia ancora abituata al fuso orario del luogo, è riuscita lo stesso a uscire di buon mattino per godersi le iconiche strade della città statunitense. Per l'occasione ha scelto un look candido dai dettagli comodi e furry. Ha abbinato un maglioncino leggermente over a un paio di pantaloni a vita alta dal taglio classico, completando il tutto con un maxi cappotto teddy bear in tinta. Niente tacchi, ha preferito un paio di anfibi stringati raso terra dal sapore anni '90.

Il look invernale di Caterina Balivo

La balaclava di Caterina Balivo

A fare la differenza nel look di Caterina Balivo è stato il copricapo: per proteggersi dal freddo non ha usato i classici cappelli di lana che coprono solo la testa, ha preferito la balaclava, meglio nota come passamontagna, che ha lasciato solo gli occhi scoperti.

Passamontagna Jacquemus

Si tratta di un modello firmato Jacquemus realizzato in morbida pelliccia sintetica color tabacco, con finiture a contrasto e logo ricamato sopra la visiera rigida Il suo prezzo? Sugli e-commerce di moda viene venduto a 195 euro ed è disponibile anche in lilla e in fucsia. Insomma, la conduttrice è sempre sul pezzo quando si parla di stile: in quanti prenderanno ispirazione da lei e affronteranno il freddo col passamontagna peloso?